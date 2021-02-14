نجوم شاركوا الجمهور مشاعرهم في «عيد الحب»

Sunday النهار

تغزلت الفنانة روجينا بزوجها د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك من خلال حسابها على الانستغرام. حيث نشرت فيديو يجمعهما معا وكتبت: لو مرت سنين وسنين هتفضل نظرتي لك نفس النظرة، كل شيء قابل للتغيير الا حبك في قلبي، وتابعت موجهة كلامها لأشرف زكي: أنت رجل لم ولن تتكرر، وذلك قبل يومين من الاحتفال بعيد الحب. في سياق آخر، احتفلت النجمة روجينا قبل يومين داخل كواليس مسلسلها الجديد بنت السلطان بعيد ميلاد المخرج المساعد مروان أيمن سلامة، وجاء الاحتفال أثناء تصوير بعض المشاهد بمنطقة بني يوسف، وجمعت المشاهد بين روجينا ومحمود حافظ.

ادوارد يتغزل في زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية حيث كتب قائلا: عيد ميلاد سعيد لأفضل زوجة أحبك كثيرا عيد حب سعيد حبيبتي.

يذكر أن ادوارد استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في مسلسل لؤلؤ، الذي يعرض حاليا على قناة ON، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران واخراج محمد عبد السلام، واشراف على التأليف واخراج محمد سامي.

يحتفل الفنان محمد محسن، بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام، عبر اطلاق أجدد أعماله الغنائية المصورة أهلا بيك، بمشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي.

صور محمد محسن، الفيديو كليب في لبنان مع المخرجة بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور الموديل والمقرر اطلاقه تزامنا مع احتفالات عيد الحب منتصف فبراير الحالي.

أغنية أهلا بيك كلمات الشاعرة نور عبدالله وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية في قلبي مكان، التي نالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري، واعتبرت واحدة من أشهر أغنيات محمد محسن.

