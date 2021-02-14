يسرا: تكفيني وردة!

Sunday النهار

شاركت الفنانة يسرا جمهورها على حسابها الخاص على موقع انستغرام باول هدية بسيطة تلقتها في عيد الحب وعبرت عن شكرها وقالت: أعتبر الهدية بمدى تعبيرها عن عمق العلاقة بين الطرفين. ولهذا تكفيني وردة. عندما أقدمها لأي أحد، فانها تمثل لي هدية تعبر عن قيمة الانسان واعتزازي به. تستعد يسرا لتصوير اول مشاهد مسلسل حرب أهلية انتاج شركة العدل غروب، تأليف أحمد عادل، اخراج سامح عبدالعزيز. ويعد المسلسل هو الثاني للعدل غروب والذي تنافس به الشركة خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن.

