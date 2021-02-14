داليا مصطفى: أنا رومانسية.. و«أحب الهدايا والمفاجآت»

Sunday النهار

«قصة حب لعبت دورا في تغيير مسار حياتها، من حلم الهندسة الى التميل».. حقيقة كشفتها الفنانة داليا مصطفي لـ«النهار»، مؤكدة أنها كانت تخطط للالتحاق بكلية الهندسة، قسم العمارة تحديدا، غير أن دخولها في قصة حبها الأول لعب دورا في ابعادها عن تحقيق هذا الحلم، بعدما فشلت في الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بالكلية.

الصراحة التي تحدثت بها «داليا» عن قصة حبها الأول «أيام المراهقة» لم تتخل عنها في الاجابة عن بقية أسئلة «النهار» حيث كشفت موقفها من عمليات التجميل، وحقيقة الأزمة التي نشبت بينها وادارة قناة «ام بي سي» بسبب مسلسل «سرايا عابدين»، والأسباب التي دفعتها للابتعاد عن السينما لما يقرب من 12 عاما. «داليا» تحدثت أيضا عن «عادة سيئة» تتمنى التخلص منها في أقرب وقت، كما كشفت ولعها بـ«الطبيخ» وعشقها للأكل، وكيفية حفاظها على وزنها المثالي رغم هذا العشق، مشيرة في الوقت ذاته الى علاقتها بزوجها الفنان شريف سلامة، وموقفها من «المعجبات» والفيديو الشهير الذي أغضبها.. وكان الحوار التالي:

? «قبل الأربعين» ينهي قطيعة استمرت لما يقرب من 12 عاماً بينك وبين السينما.. ما الذي دفعك للموافقة على المشاركة في هذا الفيلم؟

? «قبل الأربعين» فيلم مختلف وفكرته جديدة، وهو ينتمي لنوعية أفلام التشويق والرعب، وأعتبره هدية للجمهور بعد غياب عن السينما كل هذه السنوات، أما فيما يخص سنوات الغياب الطويلة هذه عن المشاركة في أي أعمال سينمائية، فهذا يرجع الى أنني لم أتلق أي سيناريوهات بنفس قوة «فوق الأربعين»، ولأنني أعرف أن جمهور الفيديو مختلف عن جمهور السينما لذلك كنت أتأنى في الاختيار، والفيلم يعتبر التجربة الاخراجية الأولى للمخرج معتز هشام؛ وهذا لا يقلقني لأني أعرفه من قبل وأرى أنه سيقدم فيلماً للتاريخ لأنه يمتلك رؤية جديدة ومختلفة، وبذل مجهوداً كبيراً في التحضير للفيلم.

? ما الدور الذي لعبه الفنان أحمد رزق في موافقتك على المشاركة في مسلسل «في يوم وليلة»؟

? أحمد رزق صديقي منذ سنوات طويلة، وأول مرة نشارك في عمل درامي معا، فهو زميل دراسة في معهد فنون مسرحية والعمل يجمعنا معا من خلال قصة حب عمرها 15 عاماً، وهو بالنسبة لي صديق وأخ وأعتقد أن العمل سيحقق نجاحاً كبيراً، كما أن المخرجة شيرين عادل التي سبق وتعاونا معا من قبل في مسلسل «تاجر السعادة» مع الفنان الراحل خالد صالح، مخرجة قوية ولديها رؤية ووجهة نظر تستطيع من خلالها أن تصل للمشاهد بسهولة، والمسلسل مقرر عرضه مطلع العام المقبل.

? زواجك من الفنان شريف سلامة ألم يكن دافعا لأن يكون هناك «مشروع فنان» من أبنائكم؟

? في الحقيقة لم نتطرق الى هذا الموضوع، ولم يطلب مني أحد أبنائي سلمى، وسليم المشاركة في أي عمل فني، ولا أعتقد أن شريف سيمانع من دخولهم، لكنني أرى أن ميولهم مختلفة فهم في مرحلة المراهقة.

? كيف تتعاملين معهما خلال هذه المرحلة العمرية الحرجة؟

? «سليم» و«سلمى» أبناء جيل التكنولوجيا الحديثة التي لها دور كبير في حياتهم، ومن جانبي أحاول أن أكون صديقه لهم وأحاول توصيل المعلومة لهمت بطريقة غير مباشرة.

? أيهما الأسهل في التربية.. الولد أم البنت؟

? بالنسبة لي تربية البنت أصعب من الولد وأخاف على «سلمى» كثيرا، أما سليم يتعامل كرجل يتحمل مسؤولية شقيقته .

? بعيدا عن الأسرة والفن قليلا.. كيف جاءت فكرة تقديم برنامج عن «الطبخ»؟

? أنا أعشق الطبخ والمطبخ، وعرض عليّ تقديم برنامج عن الطبخ للأطفال من خلال مسؤولى قناة «فتافيت» التي سبق وقدمت فيها برنامج منذ سنوات، وفكرة الطبخ للأطفال جاءت لمعرفتي بمعاناة الأمهات في اطعام أبنائهم، فقررت أن أقدم لهم وجبات بطريقة مختلفة تفتح شهيتهم لتناول وجبات مغذية.

? وأي المطابخ تفضلين؟

? أفضل كل المطابخ وأجيدها كلها، المطبخ الصيني، الايطالي، والشامي، والمصري، كما أجيد عمل الطواجن و«شريف» زوجي يعشق طاجن العكاوي، كما أنني متميزة في المخبوزات والمعجنات، وبشكل عام يمكن القول إن «الطبخ فن مثل التمثيل وأنا بحب أفنن».

? أمام محبتك الواضحة للمطبخ واعداد الأطعمة المختلفة.. كيف تحافظين على رشاقتك؟

? وزنى ثابت بشكل كبير لأني أجيد التحكم في كمية الطعام التي أتناولها، ولو زاد وزنى يزيد قليلا، ورغم حبي للطبخ والأكل الا أن وزنى انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

? ما حقيقة تصريحك بأنك تخافين من الحسد؟

? هذا صحيح ..أخاف من الحسد، وهذا يحدث عند دخولي أي عمل فني جديد تحدث لي أشياء غريبة، وفى الوقت نفسه أحصن نفسي بالقرآن واستعين بالله، وأعرف أن الحسد مذكور في القرآن.

? هل يمكن القول أنكِ شخصية رومانسية؟

? جدا.. وأحب الهدايا والمفاجآت والكلام الحلو رغم أن «شريف» ليس جيداً فيه لكن لديه طريقة مختلفة في التعبير عن مشاعره نحن نعيش قصة حب عمرها سنوات طويلة وأفهمه جيدا.

? هل زوجك الفنان شريف سلامة أول قصة حب في حياتك؟

? أول قصة حب كانت في مرحلة المراهقة، كنت في الثانوية العامة وتسببت في تغيير مساري، فقد كنت أتمنى أن أدخل كلية الهندسة لكن مجموعي لم يساعدني ولم تستمر قصة الحب طويلا.

? كلية الهندسة.. هل هذا يعني أنك لو لم تكوني ممثلة لأصبحت مهندسة؟

? بالفعل.. كنت أحب أن أكون مهندسه معمارية، ودخولي الفن جاء بالصدفة، فقد كانت والدتي تريد أن أدخل قسم الديكور في معهد فنون مسرحية، لكن القدر كان له رأي آخر.

? بصراحة.. ما الصفة التي تريدين التخلص منها؟

? الصراحة الزائدة وبدون تفكير لأنها تسبب لي الكثير من المشكلات، لكنني ما زلت أحب الصراحة ولا أجيد النفاق.

? حياة الفنان لا تخلو من الإشاعات.. حدثينا عن أكثر شائعة أزعجتك؟

? لم تزعجني لكن طريقة تناولها في الصحف والمواقع كانت مزعجة، حيث جئت بارسال مقطع فيديو لزوجي مع فنانة أخرى أثناء قيادة السيارة وقت تصوير مسلسل في لبنان، انزعجت وقتها بسبب الطريقة التي وصلني بها الفيديو، لكنني أثق في زوجي كثيرا وخرج وتحدث وأوضح سبب هذا الفيديو.

? بصراحة.. هل تغارين من معجبات زوجك؟

? اطلاقا.. لأنه هناك حب كبير وثقه متبادلة لا يستطيع أحد أن يهزها، وأنا وزوجي فنانان وطبيعي أن يكون هناك معجبون ومعجبات.

? ما حقيقة خضوعك لعمليات تجميل؟

? لم أجر أي عمليات تجميل في حياتي وان كنت لا أرفضها.

? كعادة غالبية النساء.. هل تحبين التسوق؟

? لا يستهوينى.. ودائما التسوق يكون لشراء احتياجاتي الأساسية، في حين أن زوجي يحب الـ«شوبنج» أكثر مني.

? في مسيرتك الفنية.. هل هناك عمل تندمين على المشاركة فيه؟

? مسلسل «سرايا عابدين»، لأن الاتفاق أختلف بعد مشاركتي في المسلسل ورفضت المشاركة في الجزء الثاني، وهذا سبب أزمة بيني وبين قناة «ام بي سي».

