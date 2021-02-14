رانيا فريد شوقي: لن أرفض دخول بناتي الوسط الفني

Sunday النهار

الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، ورثت عن والدها «ملك الترسو» قوة الشخصية والأداء التمثيلي القوي، وهو ما أهلها لتقديم أدوار عدة لا تزال تحفظها ذاكرة الفن المصرية، حيث برعت «رانيا» في تقديم أدوار «الشر المركب»، مثل دورها في المسلسل الشهير «الضوء الشارد»، أو شخصيتها في مسلسل «خاتم سليمان»، كما أن هذا لم يمنع تقديمها بعض الأدوار الكوميدية في بعض الأعمال الدرامية والسينمائية.

«النهار» التقت ابنة «ملك الترسو» التي تحدثت عن موقفها من تقديم قصة حياة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، والشروط الواجب توافرها لتقديم هذا النوع من الدراما، كما تحدثت أيضا عن علاقتها ببناتها، وموقفها من عمليات التجميل وطبيعة حياتها بعيداً عن ستديوهات التصوير وخلف الكاميرات، وكان الحوار التالي:

كيف تحافظ رانيا فريد شوقي على رشاقتها؟ وهل تمارسين رياضة أو تتبعين حمية غذائية معينة؟

أتابع وزني بانتظام لكي أعلم بحدوث أي زيادة، ومن هنا أبدأ تقليل كميات الطعام الذي أتناوله، وهذا لا يعني اللجوء إلى الرجيم، وأمتنع عن تناول العشاء وحاولت إتباع نظام غذائي لخسارة الوزن مع طبيب أغذية لكني فشلت ولجأت إلى هذه الحيلة التي تساعدني على خسارة الوزن الزائد وتمنحني شعورًا بالراحة، إلى جانب مواظبتي على ممارسة رياضة المشي، وإن كنت لا ألتزم كثيرًا بالذهاب إلى صالة الألعاب «جيم»، وفي معظم الأوقات أفضل الاستغناء عن استخدام المصعد «الأسانسير» في الصعود أو النزول، هذا فضلًا عن أن حركتي كثيرة في المنزل.

هل فكرتِ في اللجوء إلى إجراء عملية تجميل؟ وبشكل عام ما موقفك من هذه النوعية من العمليات؟

عمليات التجميل على حسب كل امرأة، فهناك من تلجأ لعمليات التجميل من أجل تصليح عيب خلقي، في حين أن البعض يلجأ إلى التجميل بشكل مبالغ فيه بهدف تغيير الشكل، لكنني لا أرفض الفكرة بشكل عام، لاسيما وإن كانت المرأة تعاني من مشكلة نفسية ومضطرة بسبب عيب في وجهها، وعمليات التجميل لم تصبح قاصرة فقط على النساء بل هناك رجال يخضعون إليها، أنا لست ضدها، لكنني ضد تغيير الشكل، لأنه في هذه الحالة يفتقد الوجه شيئاً منحه الله لصاحبه.

ما الصفة التي ورثتها رانيا فريد شوقي من والدها؟

أنا الوحيدة التي وقفت أمام والدي في التمثيل، كما أنني ورثت عنه موهبة التمثيل وشخصيتي قريبة من شخصيته وذلك وفقا لرؤية والدي ووالدتي، وأذكر أنه قال لي من قبل: «بشوف فيك شبابي»، لكنني لم أرث عنه الذكاء الفني وروح الإصرار والمثابرة.

برأيك.. من الممثل الحالي على الساحة الفنية الذي يصلح لتقديم قصة حياة فريد شوقي في عمل فني؟

من وجهة نظري الأفضل لتقديم قصة حياة فريد شوقي وجوه جديدة لم تشارك في أي عمل فني من قبل، لأن تجسيد حياته يتضمن مراحل عمرية مختلفة طفولة ومراهقة والشباب ثم كبر السن، ولذلك من الأفضل أن يقدم كل وجه جديد مرحلة عمرية مختلفة، كما أن فريد شوقي يمتلك مواصفات معينة مثل البنية الجسدية وكان لديه كاريزما وخفة دم، وأشعر بالشفقة على من سيتخذ هذه الخطوة الجريئة، لأن أعمال السير الذاتية دائما تتعرض للظلم والمقارنة.

في ظل حالة الانتشار التي حققتها وتأثيرها الواضح في المجتمع..

كيف تتعاملين مع «السوشيال ميديا» في حياتك؟

تعاملي مع «السوشيال ميديا» أصبح أمراً واجباً، وهذه المواقع أصبحت عنصراً مهماً للفنان، لكنني أتعامل معها بحرص شديد وإذا وجدت انتقادات لاذعة لا أفضل الدخول في «مهاترات»، وأتفاعل في حال أن التعليق المكتوب يتم انتقادي فيه بشكل مهذب، لذلك أرد بنفس الأسلوب، إذا وجدت تعليقاً مسيئاً استخدم خاصية «بلوك» وأتجاهل الرد، لأنه من الذكاء ألا ينحدر الشخص إلى مستوى أقل من مستواه،وبشكل عام لا ألجأ إلى استخدام «السب والقذف»، مع الأخذ في الاعتبار أنني فنانة معروفة ومعرضة دائما للانتقادات بالسلب والإيجاب.

الفترة الماضية شهدت تعرض بعض الفنانين لـ«التنمر» على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما رأيك في هذه الظاهرة؟

الفنان أصبح «مشاعاً» بسبب «السوشيال ميديا»، لكن وبشكل عام ليس من حق أحد إهانة شخص آخر، يمكنك الانتقاد بشكل محترم دون إساءة، وهناك ناس «مستفزة» وتتنمر بهدف السخرية فقط، وأدعو الله أن يهدي نفوس الجميع والمتنمر يجرح الفنان بتعليقاته وإن كان لا يدرك ذلك، ومن رأيي أن أفضل وسيلة للرد على حملات التنمر «سيب الموجة تعدي».

أنت ابنة «فنان كبير».. ما موقفك حال إعلان إحدى بناتك عن رغبتها لخوض تجربة التمثيل؟

لا يمكن لأحد منع شخص موهوب من احتراف التمثيل، كما أنني لست ضد الفكرة لانني في الأساس فنانة ابنة فنان، لكن ممكن أن أقدم يد المساعدة لإحدى بناتي إذا كانت ترغب في احتراف مجال التمثيل بأن أعطيها نصائح، رغم أن الجيل الحالي عنيد وله تفكير خاص.

بالحديث عن «التفكير الخاص».. هل أنتِ أمُّ صارمة مع بناتك أم تتركين لهن حرية التصرف؟

نظرية الأم الصارمة لا تتماشى مع الجيل الحالي، بل كان من السهل تطبيقها مع جيلي والأجيال السابقة، لأن الإنترنت والتكنولوجيا أدخلت تعديلًا وتغييرا في معايير التربية، وبقدر الإمكان تحاول الأمهات السيطرة على الأبناء، لكن للأسف الموضوع ليس سهلًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد «حرية مطلقة»، لاسيما وأننا نعيش في مجتمع شرقي، وفي نفس الوقت لست قادرة على أن أضع حدوداً للحرية مع بناتي، لكن هناك بعض الأمور «خط أحمر» ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

هل أنتِ من عشاق السفر.. وما أكثر البلاد التي تحبين السفر إليها؟

أحب السفر داخل مصر ، بالأخص محافظة البحر الأحمر، مثل سهل حشيش، كما أحب السفر إلى الأقصر وأسوان، وخارجيًا أحب السفر إلى إسبانيا كثيراً.

في المنزل.. هل أنت طباخة ماهرة؟

الطبخ هوايتي الثانية بعد التمثيل، وأحب دائما أن أجرب الأكلات الجديدة مثل الأكلات الفرنسية والايطالية ولا أحب اتباع الروتين في الطعام ويمكن اعتباري ربة منزل تحب المطبخ والجلوس في المنزل واهتم بأسرتي وزوجي واستضيف أصدقائي.

أخيراً.. ما أمنياتك لعام 2021؟

أتمنى أن يديم الله على مصر نعم الستر والصحة والأمان، وكذلك لأشقائنا في البلاد العربية، ويزيح عنا وباء «كورونا»، أما على المستوى الشخصي أتمنى تقديم دور مميز يحقق نجاحا كبيرا وأن أشارك في عمل فني ضخم، وأن يحفظ الله لي عائلتي وأحبائي.

