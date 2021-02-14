البدر: الكويت أرض السلام وملاذ الأحرار

Sunday النهار

تحت رعاية الشيخة الهنوف بدر المحمد حرم وزير الخارجية الشيح د.احمد الناصر والرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية للكويت، احتفلت المجموعة افتراضياً بالأعياد الوطنية للكويت الذكرى الستين للاستقلال والذكرى الثلاثين للتحرير.

وقد استعرضت ليلى بولص عضو مجلس ادارة المجموعة ومنسقة العلاقات العامة برنامج الحفل المعد لهذه المناسبة، ثم عزفت مجموعة كشافة مار يوحنا المعمدان التابعة لكنيسة الروم الارثوذوكس في الكويت النشيد الوطني الكويتي.

والقت حرم سفير جمهورية باكستان رئيسة مجموعة المرأة الدولية آمبرين مصطفى كلمة بهذه المناسبة؛ رحبت فيها الشيخة الهنوف، كما هنأت الكويت أميراً وحكومة وشعباً، متمنية للكويت دوام الأمن والأمان، ومزيداً من الرخاء والازدهار.

وألقت الشيخة الهنوف حرم وزير الخارجية والرئيسة الفخرية للمجموعة ضيفة شرف الاحتفال الافتراضي كلمة بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، استهلتها بطلب الوقوف وقفة وفاء وعرفان لأرواح الشهداء وتقديراً لتضحياتهم من أجل هذا الوطن. وثمنت موقف المجتمع الدولي تجاه تحرير الكويت، وأكدت أن الكويت تستذكر دائماً هولاء الأبطال الذين سخروا أرواحهم من أجل السلام والاستقرار في العالم، وأضافت إنها لمناسبة غاليةٌ للتعبير عن الاعتزاز والفخر بالانجازات التي تم تحقيقها من قبل كل من دافع عن بلادنا خاصة النساء المعروفات ببطولاتهن ومثابراتهن. وتقدمت بالتعازي الحارة الى كل العائلات التي فقدت أحباءها نتيجة جائحة كورونا، وتمنت الشفاء العاجل لمن يتلقون العلاج، داعية الله عز وجل أن يخلص العالم من هذا الوباء. وأشادت بالتزام أعضاء مجموعة المرأة الدولية بالالتزامات الصحية التي فرضتها حكومة الكويت، وشكرت كل من تطوع من أجل مكافحة هذا الوباء، والتعاون الكبير من قبل مجموعة المرأة الدولية في تنمية المجتمع الكويتي. وختمت الشيخة هنوف كلمتها: لقد مضى ستون عاماً على الاستقلال وثلاثون عاماً على التحرير وأبت الكويت الا أن تكون أرضا للصداقة والسلام وملاذاً لمن يسعون للعيش بأمن وكرامة وحرية، وأن تكون الكويت واحة للرخاء والأمان لصالح البشرية جمعاء.

هذا، وقد شارك الدكتور بسام الفيلي مؤسس ومدير عام الفضاء المداري ومدير ادارة الابتكار والمشاريع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالحديث عن تجربة الكويت بارسال نماذج بكتيريا الى الفضاء بهدف تخفيف تأثير ثاني أكسيد الكربون على الأرض، و ساهم الطالب عمر قمورية في الشرح التفصيلي بالانابة عن زميلته التي شاركت معه في البرنامج العلمي ملك عبدالله تحت اشراف الدكتورة ليلى ?الي من جامعة الكويت.

ثم تم عرض فقرة فولوكلور كويتي؛ قامت خلاله السيدة بريزا الرومي بتقديم شرح عن طبيعة الفولكور الكويتي، وتلى العرض فقرة شعر خاصة بمناسبتي الاستقلال والتحرير قدمتها الشاعرة والكاتبة الكويتية قمر المؤمن التي تكتب في مجال تعزيز المرأة والبيئة.

وقبل نهاية الحفل؛ قدمت فرقة أوركسترا المدرسة البريطانية في الكويت عزفاً لموسيقى أغاني وطنية كويتية أهمها وطن النهار والتي تم عملها أثناء الغزو العراقي، ونالت جائزة موسيقى الخليج في البحرين عام 2019. وأعقبها تقديم للمطبخ الكويتي من قبل الشيف صديقة اسماعيل من مطعم دار حمد الشهير للمأكولات الكويتية.

وفي نهاية الحفل شكرت رئيسة لجنة المرأة الدولية حرم سفير جمهورية الباكستان الشيخة الهنوف والوزان من شركة هكتر والحضور على انجاحهم هذا الحفل الافتراضي الذي جاء مشاركة للكويت في أعيادها الوطنية.

