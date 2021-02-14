رومانوسكي: الكويت شريك فاعل ومؤثر في استقرار المنطقة

وطن النهار

لأول مرة منذ وصولها الكويت من سنة مضت زارت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي ديوان بوخمسين في ضاحية عبدالله السالم، معربة عن سعادتها واعجابها الشديدين بحسن الاستقبال والترحيب وبتواجدها في ديوان بالكويت، حيث كان في استقبال السفيرة والوفد المرافق لها السيد جواد أحمد بوخمسين رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة وأبناؤه عماد جواد بوخمسين ود. أسامة جواد بوخمسين وأنور جواد بوخمسين، ورائد جواد بوخمسين وبحضور نائب رئيس تحرير النهار سامي عبداللطيف النصف، وبهذه المناسبة اشادت رومانوسكي بقوة العلاقة الكويتية - الأميركية التي وصفتها بالمتميزة، مؤكدة ان هذه العلاقات الراسخة والمتميزة تجسدت في العمل المشترك بين الطرفين من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الذي يعقد بين مسؤولي البلدين وفي جميع المجالات، منوهة الى التعاون المثمر بين البلدين خلال فترة كورونا.

وتحدثت عن أن السلطات الكويتية لديها علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة وعلى رأسها الرئيس جو بايدن منذ أن كان نائباً للرئيس باراك أوباما.

ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة تعمل مع الكويت بكل ثقة لتطوير علاقاتها في جميع المجالات.

وأشارت إلى ان الولايات المتحدة تنظر للكويت كشريك فاعل ومؤثر في المنطقة وتعمل معها من أجل استتباب الأمن والسلام فيها.

ترحيب للتعليم

وأوضحت أن الجامعات الأميركية ترحب بالطلبة الكويتيين وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، داعية الطلبة الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة إلى زيارة موقع السفارة للتقديم على تأشيرات الدراسة.

وأوضحت انه رغم ان العالم يعيش في وضع استثنائي إلا ان الادارة الأميركية تولي اهتماماً للتعليم وتقدم التسهيلات للحصول على تأشيرة الدراسة، كما أن بعض الجامعات الأميركية اعتمدت على نظام التعليم عن بعد. وأكدت أن السفارة لم تغلق أبوابها أمام الطلبة، بل هناك رغبة كويتية - أميركية لزيادة المبتعثين الكويتيين للدراسة في الولايات المتحدة لمختلف المراحل الجامعية والعليا.

وثمنت التسهيلات التي تلاقيها من قبل وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى لتذليل صعاب تواجهها أثناء تأدية مهامها.

أمن واستقرار المنطقة

ومن جانب آخر أوضحت أن بلادها تهتم بأمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام فيها، منوهة إلى أن هناك اطرافاً في المنطقة لا تبحث عن السلام بل تعمل على زعزعة المنطقة وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة لها.

وأشارت إلى ان الولايات المتحدة على استعداد للتواصل مع إيران وفتح الحوار معها شريطة أن تغير ايران من توجهها واسلوبها واظهار نواياها لاحلال السلم في المنطقة، منوهة الى ان الولايات المتحدة عندما دخلت الى الكويت لتحريرها من الغزو العراقي لم يكن الهدف هو تغيير نظام صدام وانما كان هدفها ايقاف الاعتداء على دولة حليفة واخراج الغزاة منها وهذا يدل على انها تبحث عن السلام. كما اوضحت ان بلادها مهتمة بحل قضايا المنطقة وانهاء الصراع في اليمن ووضع حد للتهديدات والتدخلات الايرانية، مشيرة الى ان بلادها عملت مع الكويت للوصول الى حل للازمة الخليجية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكويتية في هذا الاطار التي أدت إلى التوافق بين قطر والدول الخليجية الاخرى، مؤكدة ان العلاقات الاميركية - الخليجية متميزة واعربت عن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في أي حوار يحقق السلام للعالم وقالت: ان الادارة الجديدة تعمل على وضع الرؤية وتقسيم المواقف تجاه قضايا عدة.

تهنئة

وتقدمت بتهانيها الخالصة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي الذي وصفته بالصديق بمناسبة مرور 60 عاماً على اقامة العلاقات الكويتية - الاميركية وبمناسبة ذكرى الاستقلال وذكرى التحرير، مؤكدة ان الولايات المتحدة عندما قررت قيادة تحالف دولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي كان ايمانا منها بأهمية نشر السلام في المنطقة والحفاظ على دولة حليفة من اطماع صدام حسين.

وأوضحت ان الرئيس جورج بوش الاب لم يتردد لحظة في مناصرة الحق الكويتي وتحرير الاراضي الكويتية، مشيرة الى ان ما يربط البلدين من علاقات واتفاقيات دفاعية دليل قاطع على اهتمام بلادها بالكويت.

الموقف الأميركي

ومن جانب آخر رحب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد أحمد بوخمسين بالسفيرة الأميركية والوفد المرافق لها مؤكدا أن الشعب الكويتي يقدر عالياً وقوف الولايات المتحدة الى جانب الكويت ابان الغزو العراقي وقيادتها لتحالف دولي لتحريرها. واعرب لها عن أن الكويت وشعبها لن ينسوا هذا الموقف البطولي للرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب.

وأكد أن الولايات المتحدة بلد كبير ومهم يعول عليه دائما في احلال السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن التعاون بين الكويت والولايات المتحدة متعدد الجوانب ومنذ زمن بعيد.

كما تطرق الى تبرع رجال أعمال لتشييد مكتبة بوش في هيوستن اعترافاً وتقديراً له على وقوفه الى جانب الكويتيين وتحرير اراضيهم.

مؤتمر شرق أوسطي

ودعا الى عقد مؤتمر شرق أوسطي لتحقيق السلام، يجمع كل الاطراف المتنازعة في المنطقة بما فيها ايران وأكد أن فتح مثل هذه الحوارات سيؤدي الى استقرار المنطقة وانهاء الصراع فيها.

وأوضح أن فئة التجار لها تأثير كبير في المنطقة، وبإمكانهم تقديم الدعم لاي مبادرة تهدف الى تحقيق المصالحة والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الولايات المتحدة قادرة على أن تقود هذا التوجه ولديها العلاقات والامكانات لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف والقوى وانهاء هذه الخلافات التي أثرت على المنطقة.

وأمل أن تتبنى الولايات المتحدة هذه الفكرة وفتح مجال الحوار بين جميع الدول.

وتطرق السيد جواد بوخمسين الى تاريخ الكويت العريق وما قدمته لمساندة دول المنطقة وذلك لما يتمتع به حكام الكويت من حكمة وحنكة.

وأشار الى أن سكان الكويت كانوا اصلا تجاراً واقاموا علاقات طيبة وجبلوا على فعل الخير، وان سياسة الكويت الخارجية استمدت نهجها من هذه القيم الكويتية الاصيلة الى أن اصبحت مركزاً للعمل الانساني ولقب سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بقائد العمل الانساني.

الوسطية

واشار الى المساعدات الكويتية السخية للدول المحتاجة وانتهاجها للوسطية والبقاء على مسافة واحدة مع الجميع.

واشار الى ان هذه السياسة والسمعة الطيبة جعلت دول العالم تقف الى جانبها ابان الغزو العراقي وتحريرها من الاحتلال الصدامي.

كما اشار الى أن الكويت كانت مركزا تجاريا ومالياً منذ استقلالها وأنها اول دولة مارست الديموقراطية حتى قبل استقلالها عام 1961.

5 شخصيات

عرفت السفيرة الأميركية نفسها على أنها كانت تعمل في العمل العام ولم تعمل في المجال الدبلوماسي والسياسي، بل كانت من ضمن 5 شخصيات اختارها الرئيس السابق ترامب لتولي مناصب دبلوماسية، حيث عينت سفيرة لبلادها في الكويت وأن هذا التنصيب جاء تكريما لما قدمته من أعمال.

أول ديوانية كويتية

قالت السفيرة انها اول مرة تزور فيها ديوانية كويتية منذ وصولها الى الكويت منذ سنة مضت، وانها سعيدة لتواجدها ولخوضها لهذه التجربة، معربة عن اعجابها الشديد بالديوان، وبالترحاب الشديد الذي لاقته من قبل السيد جواد وابنائه.

إعجاب فكري

اعربت السفيرة الأميركية عن اعجابها بالمستوى الفكري للسيد جواد وابنائه وبما يتمتعون به من خبرات في قطاع الأعمال، وكذلك عن اعجابها باشراك الاستاذة هدى جواد بوخمسين في المجال التجاري.

اهتمام زراعي

تحدثت السفيرة عن الزراعة واهتمام زوجها بالزراعة معربة عن اعجابها بمنتوجات مزرعة بوخمسين ووعدت بزيارة لاحقة لها. لقطات من اللقاء اللقاء دام ما يقارب الثلاث ساعات حيث اقيم على شرف السفيرة مأدبة غداء وتم مناقشة العديد من المواضيع المهمة سياسية وثقافية وتجارية.