أعضاء «جودة التعليم» التقوا سمو رئيس الوزراء: فصل «التربية» عن التعليم العالي لمزيد من التطوير

وطن النهار

التقت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ضمن لقاءاته المتعددة مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني ولاسيما المهتمين في قضايا التعليم، وقد تم التطرق إلى عدة قضايا مهمة ضمن الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها للنهوض بقطاع التعليم ووضع الحلول الكفيلة لتقويم مسار المؤسسات العاملة فيه.

وأكدت الجمعية في بيان لها، على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي تقدمت به الجمعية منذ عام 2016 وتم إصداره في يوليو 2019.

كما أكدت الجمعية على أهمية إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وإلحاق تبعيتها لمجلس الوزراء، والتي كانت أحد البنود المقترحة في القانون قبل إصداره لما ستشكله هذه الهيئة من أهمية بالغة في الحفاظ على جودة التعليم كونها أداة تصنيف ورقابه فاعلة لضبط عمل جميع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص.

وشددت الجمعية على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 بأسرع وقت ممكن، وذلك للتمكن من تعيين مديرا جديدا لجامعة الكويت وعمداء للكليات نظر لما تعانيه الجامعة من حاله إدارية غير مسبوقه في تعطل الكثير من المهام والاجراءات في واحد من أهم مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

ودعت الجمعية الى ضرورة إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي وفصلهما عن بعضهما بعضاً، مع أهمية تجديد الدماء في المناصب القيادية ممن تزخر بهم البلاد من الكفاءات الكويتية الشابة في جميع القطاعات لتفادي ما عانته الوزارة من إخفاقات كبيرة في إدارة التعليم وفشل النتائج والمخرجات الناتج عن تحييد الكفاءات وسوء استغلال الأمثل للموارد وللبنية التحتية والموازنة المرصودة. وشددت الجمعية على ضرورة إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وإلحاقه برئاسة مجلس الوزراء وإعادة النظر في مهامه وإضفاء صبغة الاستقلالية على أعضاء مجلس إدارته بحيث يضم كفاءات من غير القيادات العاملة في الجهات الحكومية لجعله أداة أكثر فاعلية في تطوير التعليم. وفي ختام البيان اشادت الجمعية بسمو رئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي ينم عن اهتمام سموه بهذا القطاع، مؤكدة على ضرورة تمكين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة من رقابة ودعم المؤسسات العاملة في قطاع التعليم، من خلال ضم ممثلين عنها في مجالس ادارة تلك المؤسسات، لتكون ممثلة عن رأي المجتمع المدني المحايد والمتخصص الذي يصب في مصلحة البلاد ومؤسساتها.

