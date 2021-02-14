وزير الداخلية وجَّه للتأمين على الشرطة

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم ضرورة تطوير العمل

بما يواكب التطور التكنولوجي وسرعة التنفيذ، مشددا على ضرورة رفع كفاءة منتسبي القطاع، وأمر بدراسة مشروع تأمين منتسبي وزارة الداخلية وتشريع يكفل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

جاء ذلك خلال جولة الوزير إلى قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية استكمالا لجولاته التفقدية في كل قطاعات الوزارة، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص ومديرو الإدارات وقيادات القطاع.

وفي بداية الجولة اطلع الوزير على آليات قطاع المرور والعمليات من دوريات المرور وشرطة النجدة ثم استمع إلى شرح عملي عن غرفة العمليات المتنقلة والتي تحتوي على معدات وتقنيات حديثة تساهم في تطوير العمل الأمني، كما زار غرفة اتخاذ القرار واستمع إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها لجميع قطاعات وزارة الداخلية، ثم قام بزيارة غرفة متابعة البلاغات واستمع إلى إيجاز مفصل من الكوادر المختصة والمدربة على هاتف الطوارئ عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لها وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات والصعوبات التي تواجههم، وأمر بتزويد العاملين فيها بأحدث تقنيات الاتصال حتى يتمكنوا من التعامل مع كل البلاغات بالكفاءة والسرعة الممكنة.

وقام الوزير بتفقد غرفة الطوارئ والازمات وأطلع على عرض مرئي من القيادات المختصة لقطاع المرور والعمليات «الادارة العامة للمرور، الادارة العامة لشرطة النجدة، الادارة العامة للدفاع المدني، إدارة جناح طيران الشرطة، ادارة الاثر»، كما اطلع على ما تحتويه الادارات من احصائيات وانجازات ومشاريع حالية ومستقبلية ثم استمع إلى معوقات العمل حيث وجه الوزير عدداً من الحلول لبعض المعوقات التي تواجه القطاعات موجها إلى سرعة المتابعة والتنفيذ، ومبديا ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين، ومطالبا بضرورة العمل على التحديث المستمر للمنظومة الامنية المختصة بآلية تلقي البلاغات والتعامل معها وفق احدث النظم التكنولوجية من اجل هذا البلد.

من جهة ثانية، قام وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح بزيارة تفقدية إلى محجر منتزه الخيران الصحي للوقوف على اخر التطورات واحتياجات رجال الأمن بالمحجر كما قام بجولة أمنية تفقدية في منطقة صباح الاحمد البحرية.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان ان الشيخ ثامر الصباح التقى عددا من ضباط وافراد الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة حيث استمع منهم الى الآلية المتبعة داخل المحجر وبعض الملاحظات والاحتياجات.

واضافت الادارة ان وزير الداخلية وجه القيادات الأمنية المعنية بحل تلك الملاحظات وتوفير تلك الاحتياجات بأسرع وقت للارتقاء بمستوى العمل الأمني داخل المحجر.

وافادت ان وزير الداخلية أكد أهمية الواجب الوطني الذي يقوم به رجال الامن مثنيا على دورهم ومشجعا لهم بما يقدمون من خدمات لوطنهم كما طالب الجميع بالالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية التي اقرتها السلطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع ازدياد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة ودخولهم المحجر.

واوضحت انه قام ايضا بجولة أمنية تفقدية في منطقة صباح الاحمد البحرية للاطلاع على الجاهزية ومدى استعداد العناصر الأمنية على المداخل والمخارج والانتشار الأمني في المنطقة.

واشارت الى ان وزير الداخلية توجه بعد ذلك الى نقطة شرطة الخيران الأمنية حيث «التقى بضباط وافراد مديرية أمن محافظة الأحمدي» مشيدا بتواجدهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه كما قام بزيارة عدد من المجمعات التجارية في المنطقة للوقوف على جاهزية رجال الأمن.

وذكرت أن وزير الداخلية اعرب في نهاية جولته عن تقديره لجهود رجال الأمن مشيدا بكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم.

