أمن حولي ضبط 356 زجاجة خمر

وطن النهار

تمكن رجال مديرية أمن حولي من ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية بحوزته 356 زجاجة خمر مستوردة في منطقة حولي. ووفق تفاصيل القضية انه اثناء تجوال دورية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة حولي تمت مشاهدة 3 أشخاص يقومون بنقل اكياس من مركبة الى اخرى وعند مشاهدتهم لرجال الأمن قاموا برمي الأكياس ولاذوا بالفرار وتمت السيطرة على واحد منهم حيث تبين وجود عدد 356 زجاجة خمر مستوردة داخل احدى المركبات ، وبعد الاستعلام عن الشخص تبين انه من ارباب السوابق حيث تمت احالته والمضبوطات الى الإدارة العامة للمخدرات جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم وضبط باقي شركائه.