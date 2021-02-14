القبض على 24 شخصاً سرَّبوا ملفات قضايا منظورة أمام المحاكم

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 24 شخصا يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم بـ «مقابل مادي» موضحة أنه تمت إحالتهم والمضبوطات ذات الصلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية» في بيان صحافي أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لضبط الخارجين عن القانون والحد من ظاهرة تسريب مستندات وملفات القضايا المنظورة أمام القضاء واستكمالا للقضية السابقة التي شهدت ضبط أربعة حجاب محاكم يقومون بتصوير وتسريب ملفات قضايا تمكن القطاع بالتعاون مع وزارة العدل (النيابة العامة) من ضبط 24 شخصا يقومون بالفعل نفسه. وذكرت أن الحجاب الأربعة أرشدوا خلال التحقيقات ذات الصلة عن شركائهم وهم: (10) أشخاص يعملون بوظيفة حاجب محكمة وأمينان للسر (سكرتيرا جلسة) وموظفان اثنان ومحاميان والبقية مندوبو محامين.