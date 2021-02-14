«الصحة»: تسارع معدلات الإصابة بـ «كورونا» مقلق

وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان الارتفاع في معدل الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد يستدعي الحذر وعدم التهاون مناشدا الجميع التعاون مع المنظومة الصحية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الجائحة والالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.

وقال الدكتور السند خلال مؤتمر وزارة الصحة بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد ان نسبة الشفاء إلى نسبة الإصابة في تناقص حيث بلغت نسبة الشفاء في أول الشهر الحالي 95?5 في المئة بينما بلغت اليوم 93?6 في المئة مشيرا الى انخفاض معدل الشفاء إلى حالات الاصابة بنسبة 1?9 في المئة خلال 11 يوما.

ولفت إلى ان عدد حالات الإصابة منذ بداية الشهر بلغت 9188 حالة وبلغت حالات الشفاء 5419 حالة ملاحظا أن تناقص نسبة الشفاء إلى الإصابات يعود إلى تسارع معدلات الإصابة وبشكل مقلق. ورأى ان ارتفاع حالات الإصابة يتبعه احتمال ارتفاع حالات دخول المستشفى والعناية المركزة قائلا إن من أهم معايير تقييم الوضع الوبائي «نسبة إشغال الأسرة في الأجنحة والعناية المركزة».

