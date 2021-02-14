ضبط مقيم آسيوي استخرج شهادات «بي سي آر» مزورة

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية ان قطاع الامن الجنائي ممثلا بإدارة مباحث محافظة الأحمدي تمكن من ضبط مقيم آسيوي يعمل بأحد المختبرات الطبية بمحافظة الفروانية يقوم بتزوير شهادات فحص فيروس كورونا المستجد (بي سي ار) مقابل مبالغ مالية. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان ان معلومات وردت للادارة العامة للمباحث الجنائية بقيام مقيم آسيوي باستخراج شهادات خلو من الفيروس دون إجراء فحص مخبري فتم تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من هذه المعلومات وبعد أخذ الاذن القانوني تم رصد المتهم والقبض عليه. وافادت الادارة ان المتهم اعترف خلال التحقيقات باستغلال مكان عمله لاستخراج تلك الشهادات لأشخاص راغبين بالحصول عليها دون إجراء فحص وكان يقوم بأخذ المسحة لنفسه ويسدد قيمة الفحص للمختبر.