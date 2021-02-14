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وطن النهار

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تطعيم نزلاء السجون ضد فيروس «كورونا»


ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع توجيهات السلطات الصحية بضرورة العمل على تفعيل الجانب الوقائي ، قامت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع وزارة الصحة بتطعيم نزلاء مجمع السجون لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الإدارة أن حملة التطعيم تأتي ضمن توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية بضرورة العمل على توفير سبل الوقاية كافة للنزلاء والحرص على صحة وسلامة الجميع، وسوف تشمل حملة التطعيم جميع النزلاء وذلك وفق الخطة المقررة والجدول الزمني المعد من قبل الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.


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