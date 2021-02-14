«التربية» تدرس تطبيق الحصص غير المتزامنة لـ «الصفوف الأولى»

وطن النهار

علمت «النهار» من مصادرها، أن وزارة التربية تدرس امكانية تطبيق حصص متزامنة اختيارية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، موضحة أن لدى الوزارة مسارين الاول يقضي بتحويل حصص التعليم عن بعد لهذه الصفوف الى حصص متزامنة تكون خلال الفترة المسائية اسوة بطلبة الصفين الرابع والخامس، في حين ان الآخر يقضي بالعودة الجزئية للطلبة الى مدارسهم، معتبرة أن هذا الخيار صعب التنفيذ خلال الظروف الراهنة ولاسيما بعد ارتفاع الحالات المصابة بفيروس «كورونا».

وقالت المصادر، ان الجهات المختصة في التربية تعمل على عملية الارتقاء بنظام التعليم عن بعد من خلال وضع بعض التعديلات وادخال والتحسينات عليه لاسيما فيما يخص تطبيق الحصص غير المتزامنة على طلبة الصفوف الثلاثة الاولى للمرحلة الابتدائية والذي واجه بعض الانتقادات على اعتبار ان الطلبة في مثل هذه الاعمار بحاجة ماسة لتعليم تفاعلي لتحقيق الاهداف التربوية في هذه المرحلة العمرية، خاصة بعد اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف قرار آلية التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2020/2021.

وذكرت المصادر ان الوزارة تبحث عن حلول لتطوير آلية التعليم عن بعد بحيث يتم تحقيق افضل استفادة للطلاب دون تعريضهم واسرهم والمجتمع للخطر، لافتة الى ان بعض المسؤولين اقترح بان تكون الحصص لطلبة الصفوف الثلاث الاولى متزامنة ولكن بشكل اختياري بحيث يمكن لمن يرغب متابعتها في توقيتها والتفاعل مع المعلمين ويتمكن الطلاب الاخرون ممن لديهم معوقات او مشاكل تحول دون حضور الحصص المتزامنة باختيار الحصص المسجلة بنفس الالية التي طبقت في الفصل الاول.

إلى ذلك، اكدت المصادر ان التربية تعمل على توحيد آلية الواجبات بعد رصد اختلافات واجتهادات من بعض المعلمين بالفصل الاول، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار نشرة بشأن آلية استخدام تطبيق «تيمز» فيما يتعلق بالواجبات بحيث تكون الآلية واضحة ومحددة لجميع المعلمين وذلك بعد ملاحظة وجود اختلاف واجتهادات من بعض المعلمين في آلية وطريقة رفع الواجبات على البرنامج موضحة ان اختلاف الالية من معلم الى آخر تسبب في ربكة للطلبة واولياء امورهم في الفصل الدراسي الماضي.

