«الخارجية»: مبنى المرقاب مؤقت للخدمات والصيانة

وطن النهار

أفادت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية تعليقا على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع تصوير فيديو مسجل لأحد المباني التابعة للوزارة بأن هذا المبنى الكائن في منطقة المرقاب تم إيقاف العمل به نهائيا منذ عام 1996 حيث انتقلت خدمة قسم التصديقات منذ ذلك الوقت إلى مقرها الحالي في منطقة الشويخ الإدارية وخلال فترة جائحة (كورونا). وقالت الوزارة في بيان أمس السبت إنه حرصا من الوزارة على ضمان سلامة جميع منتسبيها تم تجهيز مبنى المرقاب كمقر مؤقت لعمال الخدمات والصيانة (سائقين - مراسلين - سفرجي) وبديل عن مناطق سكنهم التي قد تكون غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعنية بجائحة (كوفيد - 19).

