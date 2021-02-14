«عمار يا كويت» نظَّفت بر الجهراء

وطن النهار

انطلقت حملة نظافة البر تحت شعار «معاً لكويت أجمل» بدعم من الرئيس الفخري لحملة «عمار يا كويت» الشيخة امل الحمود وإدارة النظافة وانشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء.

وقالت الرئيس الفخري لحملة عمار يا كويت الشيخة امل الحمود إن الحملة هدفها وطني وتعمل الأعمال والأنشطة الهادفة من ضمنها مساندة بلدية الكويت وتحديدا محافظة الجهراء بقيادة مدير ادارة النظافة فهد القريفة والمراكز التي تعمل معه كالقيروان والصليبية، مضيفة خلال انطلاق الحملة أن تواجد الشباب ماهو إلا رسالة معبرة ارادت حملة «عمار يا كويت» ان توصلها للجميع بأن الكويت أولاً وأخيراً ومن الواجب خدمتها في شتى المجالات، موجهة الشكر لكل قطاعات بلدية الكويت على المجهود المبذولة.

بدوره أكد مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء فهد القرفة، استمرار فرق البلدية في تقديم السند اللوجيستي لحملة «عمار يا كويت» وللفرق التطوعية، من خلال توفير الآليات والمعدات اللازمة، وعمالة النظافة، والأكياس البيئية لرفع المخلفات التي تلقى على بالبر أو الأماكن الأخرى ، إضافة إلى تسخير كل إمكاناتها لمساندة تلك الفرق في حملاتها، لاسيما المتعلقة بتنظيف الأماكن التي يرتادها الجمهور.

وأوضح أن المواطنين والمقيمين قاموا مؤخراً بتكثيف الخروج والتنزه في أماكن عديدة خاصة في المناطق البرية، وبالتالي رفعت إدارة النظافة في الفرع أهبة استعدادها، وقامت بزيادة حملات التنظيف بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة مع البلدية، وتجهيز الشواطئ، ومنها الواقع بمحاذاة منطقة الصبية وكبد وكذلك المناطق المحاذية للدائري السادس السريع.

وأضاف أن فرق البلدية رفعت كل المخلفات الملقاة في تلك الأماكن برفقة الفريق التطوعي، مطالباً مرتادي تلك البر المحافظة على البيئة البرية والبحرية.

من جهته اشاد رئيس مجلس ادارة حملة «عمار يا كويت» الاعلامي ناصر المهلهل بالفرق التطوعية وتحديداً الشباب الذين تركوا وسائل الترفيه والراحة والبحث عن سعادتهم، بتنظيف تلك الأماكن وهذه بحد ذاتها رسالة وطنية شبابية.

وقال ان تكريس الانشطة الوطنية من خلال حث المواطنين والمقيمين بمساندة اجهزة الدولة والوقوف معهم وتطبيق تلك الرسائل على ارض الواقع هو أحد اهداف حملة عمار يا كويت وطني وذلك تحت شعار «غرس مفهوم الولاء الوطني والشراكة المجتمعية».

