«بلدية الأحمدي»: تحرير 24 مخالفة

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي جولات ميدانية بمساندة أمنية من وزارة الداخلية في مناطق المهبولة والعقيلة والفحيحيل خلف سوق الصباح لرفع كل ما يعمل على اعاقة الطريق ويشوه المنظر العام للمحافظة والتأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا الى أن الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع المناطق بالمحافظة فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على اشغال الطريق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة. وأكد العتيبي أن الجولات أسفرت عن مصادرة 13 كيس تنباك و8 أكياس ملابس مستعملة، بسطتين أحذية، 26 كرتون طماطم، 18 كرتون بصل، 23 كرتون بطاط، 12 كرتون خضرة، 17 كرتون خيار، 30 كرتون فلفل، 11 كرتون باذنجان، 9 كرتون ليمون و 7 كرتون تفاح فضلا عن تحرير 24 مخالفة بائع متجول لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المقررة بلائحة النظافة العامة واشغالات الطرق. وأشار الى تواصل الجولات الميدانية في هذا الخصوص وعدم تهاون الفرق الرقابية في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.

