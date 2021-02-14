مها البغلي: آلية لجمع مخلفات المزارع والجواخير والشاليهات

وطن النهار

أشادت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي بمبادرة وزيرة الدولة لشئون البلدية وزيرة الأشغال العامة د. رنا الفارس تخصيص عقود نظافة مستقلة لمناطق الوفرة والعبدلي وكبد والشاليهات لحل مشكلة متفاقمة لسنوات نتيجة لقصور كبير في عقود النظافة الحالية والتي كشفت عنها لجنة تقصي حقائق عقود النظافة في المجلس البلدي في تقريرها الأول والذي أسفر عن تردي وضع النظافة في هذه المناطق لعدم توافق عقود النظافة من الناحية الفنية ولا الناحية الكمية للآليات والافراد لاستيعاب كميات ونوعيات المخلفات الناتجة من سكان ورواد المناطق المذكورة. وطالبت البغلي الوزيرة الفارس بالاخذ بجميع الملاحظات والتوصيات المذكورة في تقرير اللجنة والذي استندت في صياغته على بيانات ومعلومات تم جمعها من الزيارات الميدانية ولقاءات مع مديري ومفتشي النظافة في تلك المناطق بالإضافة الى دراسات وأبحاث قمنا بها لتجارب عالمية وإقليمية من نماذج لتكنولوجيا التعامل مع النفايات.

