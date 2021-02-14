«الدين العام».. يمر من باب المصلحة الوطنية

مال وأعمال

الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل التسويف وتأجيل القرارات القادرة على احتوائه، هكذا وصفت مصادر موثوقة لـ«النهار» الأوضاع الحالية التي تحتاج الى قرارات فاعلة من قبل الحكومة بالتوافق مع نواب الأمة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تزداد تأزماً يوماً بعد آخر.

وكشفت المصادر عن ان نواباً عدة في مجلس الأمة بدأوا يدركون حجم الأزمة الاقتصادية، متوقعة تمرير قانون الدين العام من السلطتين بتوافق بين السلطتين، مبيناً ان هناك تفاهمات شفوية حول هذا التوجه ستتضح خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الى ان الحلول الحكومية الخاصة بتقليص حجم العجز عبر توسيع مبادلة اصول صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال القادمة لن تكفي وحدها لتغطية العجز المالي المزمن الذي تعانيه الدولة، وانما هناك حاجة الى جهود اخرى اكثر قدرة ومرونة لاحتواء الأزمة الحالية، مستدركة بالقول ان الدولة جادة في مواجهة كل الملفات العالقة مثل الفساد والهدر المالي ومكافحة غسيل الأموال.

واستدركت بالقول «ان العجز المتوقع خلال العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022 يدفع الحكومة والدولة نحو مزيد من الاصرار على مواصلة النهج الاصلاحي المالي والاقتصادي عبر اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة من ناحية والاسراع بتطبيق برنامج التخصيص».

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية خليفة حمادة عن قيام رئيس لجنة التحفيز المالي والاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي د. محدم الهاشل بتقديم كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2020 يفيد بأن اللجنة قدمت حلولها وتصوراتها الى الحكومة بشأن آليات التحفيز الاقتصادي المطلوبة لمواجهة تداعيات «كورونا»، لافتاً، في رد منه على سؤال برلماني، الى ان اللجنة عقدت 15 اجتماعاً منذ تشكيلها في الأول من ابريل 2020 وحتى اول يوليو من العام نفسه.

وأفاد وزير المالية بان البنك المركزي قام خلال 10 السنوات الماضية بوضع ركائز اساسية سعت الى ترسيخ وبناء نظام مصرفي اكثر متانة واستقراراً، بحيث استطاعت البنوك المالية من دخول مرحلة الانخفاض في اسعار النفط ومواجهة تداعيات ازمة «كورونا» من موقع قوة، مضيفاً ان حقوق المساهمين ارتفعت من 6.6 مليارات دينار في ديسمبر 2013 قبل تطبيق حزمة معايير بازل 3 الى 9.5 مليارات دينار في نوفمبر 2020 اي بزيادة 2.9 مليار دينار.

وأفاد حمادة ان صندوق النقد الدولي اشاد بحرفية عالية بأداء بنك الكويت المركزي، موضحاً ان «المركزي» استخدم بحرفية عالية مختلف ادوات السياسة النقدية للمحافظة على جاذبية الدينار وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

ومن جهة اخرى، اشارت وكالة بلومبيرغ الى ان الكويت الوحيدة خليجياً التي لم تستفد من اسواق الدين العالمية لتعزيز مواردها المالية وسط وباء «كورونا»، مشيرة الى ان دول الخليج استغلت تلك الأسواق لتعزيز الموارد المالية المُجهدة. ولفتت ان مجلس الأمة اعاق اقرار قانون من شأنه ان يمكّن الحكومة من الاقتراض، مشيرة الى ان القلق في شأن كيفية تغطية الكويت لعجز ميزانيتها اصبح اكثر حدة، بعد ان قامت الحكومة بتحويل آخر اصولها العاملة الى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل النقد. ولفت التقرير الى ان الحكومة مضطرة الى العمل لدعم الموارد المالية للبلاد عن طريق كسر مأزق الاقتراض او فرض ضرائب لزيادة الايرادات، وكملاذ اخير، يمكن تخفيض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فعالية ذلك من حيث قدرته على تعزيز الاقتصاد.

