النفط سجل أعلى مستوى له منذ يناير 2020

مال وأعمال

ارتفعت اسعار النفط اكثر من 2% مسجلة اعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في ان يعزز تحفيز اميركي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الامدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة الى تخفيضات كبار المنتجين. صعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1% ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفع خلال الجلسة الى 62.83 دولارا، اعلى مستوياته منذ 22 يناير 2020. وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 1.23 دولار او 2.1% عند 59.47 دولارا، بعد صعوده الى 59.82 دولارا، ذروته منذ التاسع من يناير 2020.

انتزع الخام الأميركي مكاسب اسبوعية بنحو 4.7% في حين ارتفع برنت 5.3% على مدار الأسبوع.

وتراجعت اسعار الخام خلال التعاملات حيث خفضت اوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها وكالة الطاقة الدولية، مع استمرار ضغوط الوباء.

لكن تحولت الأسعار للارتفاع القوي قبل نهاية الجلسة مع التوترات في الشرق الأوسط، وآمال اقرار حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات «بيكر هيوز» عن اضافة الشركات الأميركية 7 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي.

وحققت اسعار الخام مكاسب اسبوعية بنحو 4.7 في المئة، بدعم قيود الانتاج من قبل كبار المنتجين وخاصة التخفيضات الطوعية من قبل السعودية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم مارس بنسبة 2.1 في المئة الى 59.47 دولارا للبرميل.

ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت تسليم ابريل بنحو 2.5 في المئة الى 62.71 دولارا للبرميل

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في اطار مساعيه لاقرار خطة اغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العاطلين عن العمل.

