حيات: التزام العملاء بنصائح البنوك ضمان لأمنهم المصرفي

مال وأعمال

يسلط بنك برقان الضوء على اهم النصائح الأمنية لتوعية العملاء والمجتمع كجزء من الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية اطلقها مؤخرا بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية.

الهدف من الحملة هو التركيز على حقوق العملاء وأفراد المجتمع وتوعيتهم في كيفية التعامل مع المؤسسات المالية. كما تتطرق الحملة لعدة مواضيع مهمة منها التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته، التوعية عن عملية الاقتراض، البطاقات المصرفية، وحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالاضافة الى تناول الحملة المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية حسابات العملاء المصرفية، وصولا الى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، للوصول الى الهدف المرجو من الحملة وهو ان يكون جميع افراد المجتمع والشريحة المستهدفة على دراية بجميع المعاملات المالية والمصرفية. بنك برقان حريص على تقديم النصائح الأمنية بشكل دوري من خلال عدة قنوات مستخدمة مثل الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك لضمان حماية العملاء وللحد من عمليات الاحتيال المتنوعة. من اهم النصائح الأمنية لعملاء البنوك التالي:

? للحفاظ على المعاملات المصرفية وخصوصيتها فان البنك لا يطلب المعلومات الشخصية للعميل سواء عن طريق البريد الالكتروني، الرسائل النصية وحتى المكالمات الهاتفية. لذا يجب على العملاء توخي الحذر وتجنب الرد على تلك الرسائل، لأنها تعتبر نوعا من انواع الاحتيال الهدف منها الحصول على المعلومات المصرفية لسرقة اموال وبيانات عملاء البنوك.

? لحماية حسابك، تأكد من عدم حفظ اي معلومات سرية مثل: ارقام بطاقة السحب الآلي، بطاقة الائتمان او رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال. عدم كتابة الرقم السري على البطاقة وعدم مشاركته مع اي جهة.

? عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع اي جهة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

? تعامل بحذر مع الروابط الالكترونية، لأن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض بياناتك المصرفية السرية للسرقة.

? الحرص على تسجيل الخروج من التطبيق او الموقع الالكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة المصرفية.

وبمناسبة اطلاق الحملة، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود جوهر حيات: «يسعدنا في بنك برقان دعم حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت الفريدة من نوعها تحت شعار «لنكن على دراية» من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وأفرع البنك. فنشر وتعزيز الثقافة المصرفية هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه عملائنا وجميع افراد المجتمع. كما نسعى من خلال هذه الحملة العمل على ابراز المفاهيم البنكية والخدمات المصرفية لتوعية العملاء بحقوقهم وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم لخلق الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت.

وتابع حيات قائلا: «كما اود ان اسلط الضوء على ابرز المخاطر المصرفية التي يواجهها القطاع المصرفي عالميا مؤخرا خاصة خلال ازمة «كورونا» وهي عمليات الاحتيال المتنوعة، فنرجو من جميع العملاء وأفراد المجتمع الالتزام واتباع جميع النصائح الأمنية التي تقدمها البنوك الكويتية وذلك لضمان امنهم المصرفي».

سيواصل بنك برقان بدعم «حملة لنكن على دراية» على مدار عام كامل لتعزيز دور البنوك الكويتية ولنشر الثقافة المالية لخلق مجتمع واع ومثقف بحقوقه وواجباته المصرفية.

