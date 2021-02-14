«الكويتية»: تعقيم متواصل لجميع مرافق الشركة

مال وأعمال

في اطار حرصها الدؤوب على صحة وسلامة موظفيها، تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية العمل على تعقيم كافة مرافق الشركة باستمرار، وكعادتها منذ بداية جائحة «كورونا» تقوم الخطوط الجوية الكويتية بشكل دوري باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للموظفين يومياً مثل قياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات اضافة الى وضع اللوحات الارشادية والتي تحث على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع ان الشركة تحرص كل الحرص على الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالبلاد باتباع الاجراءات الاحترازية والارشادية وتطبيقها على موظفي الخطوط الجوية الكويتية وذلك سعياً منها للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها تجنباً للاصابة بفيروس كورونا اثناء مزاولتهم اعمالهم اليومية.

وأضاف الصانع: «تقوم الخطوط الجوية الكويتية بتعقيم ورش جميع مباني الشركة متضمنة بذلك مكاتب الموظفين والممرات وقاعات الاجتماعات وغيرها من الاماكن التي يتواجد بها الموظفون بشكل مستمر، حيث ان ذلك يعد اجراء روتينيا تقوم به الشركة بشكل متواصل للحد من انتشار فيروس كورونا». وأوضح الصانع ان الخطوط الجوية الكويتية تدعو منتسبيها دائماً لتجنب الذهاب الى الأماكن المزدحمة كالأعراس والحفلات والأسواق وبيوت العزاء وغيرها من الأماكن التي اوصى بها مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية بتجنبها، لافتاً الى ان الشركة تحرص على القيام بدورها الوطني بتوعية الموظفين او متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي في الالتزام بالاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات استخدام المعقمات والحفاظ على التباعد الجسدي.

ومن جانب آخر، اشار الصانع الى ان الشركة قامت بتدريب وتأهيل طواقم الرحلات على كيفية التعامل مع المسافرين وفق الاجراءات والمعايير الخاصة بتجنب الاصابة بفيروس كورونا، مبيناً ان الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهداً بالحرص على سلامة وصحة الركاب باتباعها جميع الاجراءات الوقائية اللازمة من حيث تعقيم الطائرات والمعدات والنقليات والتزام الطواقم بارتداء الاقنعة الواقية اضافة الى التزام الشركة بتطبيق اجراءات السلامة والصحة التي اوصت بها الادارة العامة للطيران المدني والالتزام ايضاً باجراءات ركوب المسافرين للطائرة بالتباعد الجسدي.

