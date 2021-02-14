«الجزيرة» أطلقت رحلات جديدة إلى «كولومبو»

مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن إطلاقها رحلات مباشرة جديدة إلى العاصمة السريلانكية، كولومبو، بواقع رحلتين أسبوعية التي تربط العاصمة بوجهات عديدة تخدمها الشركة في الشرق الأوسط. وتعتزم طيران الجزيرة زيادة عدد الرحلات إلى كولومبو تدريجياً خلال العام.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «على الرغم من وضع قطاع السفر عالمياً، نطلق أولى وجهاتنا الجديدة لهذا العام لخدمة الطلب المستمر على السفر وخاصة إلى الوجهات التي نجحت بوضع إجراءات سلامة وصحة صارمة. نحن الآن قادرون على خدمة المجتمع السريلانكي في الكويت وكذلك السياح الذين يرغبون بزيارة هذه الدولة التي اتخذت جميع الاحتياطات حفاظاً على صحة وسلامة المسافرين والسياح والتي على المسافرين الالتزام بها والتأكيد عليها قبل سفرهم». فتحت جزيرة سريلانكا حدودها للسياحة في 21 يناير الماضي بعد إغلاقها لمدة 10 أشهر.

سيتم تسيير الرحلات إلى كولومبو على متن أسطول طيران الجزيرة الذي يضم طائرات إيرباص A320neo الجديدة المزودة جميعها بفلاتر الهواء HEPA. كما اتخذت طيران الجزيرة جميع إجراءات السلامة والاحتياطات على طائراتها وفي مبنى ركاب الجزيرة T5 في الكويت لضمان سفر آمن. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، لم تدخر الشركة جهداً لدعم حكومة دولة الكويت في محاربة انتشار الفيروس. ووضعت طيران الجزيرة أسطولها تحت تصرف دولة الكويت، وشاركت في أكبر برنامج إجلاء تنفذه دولة الكويت، حيث قامت بتشغيل أكثر من 60 رحلة لإعادة أكثر من 6800 مواطن كويتي من جميع أنحاء العالم، ذلك بالإضافة إلى تحويل مرافقها المخصصة لخدمة Park & ??Fly وفي وقت قياسي إلى أول مركز للفحص السريع بالسيارة لفيروس كوفيد-19 في الكويت والذي قامت وزارة الصحة الكويتية باستخدامه. كما قام فريق طيران الجزيرة بإنشاء مركزاً ثانياً للفحص السريع في استاد جابر. كما واصلت الشركة خدمة الشركات والمؤسسات دون انقطاع من خلال تشغيل رحلات شحن كاملة بسعة تصل إلى 15 طناً لكل طائرة لضمان استمرارية الأعمال ونقل المنتجات الأساسية إلى البلاد. وقامت أيضاً بتسيير رحلات لنقل المقيمين إلى خارج الكويت وذلك بموجب توجيهات وزارة الخارجية وبطلب من السفارات المحلية.

