«الأهلي»: 15 فائزاً في سحب بـ «سامسونغ وفيزا»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء آخر فائزين في السحب الأسبوعي لحملة «سامسونغ و فيزا»، والتي بدأت في شهر نوفمبر. وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين الذين حصل كل منهم على ساعة سامسونغ3:

? السحب السادس: عبدالله حسين القطان، جميل شاربل جرجس، هشام جاسم الطواري.

? السحب السابع: دني كوشي ،موسى حجي علي بوشهري ،راكان محمد البدر.

? السحب الثامن: فيصل خليفة السيف، عبدالعزيز أسعد العصيمي، صفاء أحمد السيد.

? السحب التاسع: شازيا تبسم، أوتبال شاه، أحمد البغلي.

? السحب العاشر: حسنين أصغر علي،ناصر الشطي، محمد العيدي.

ويوفر تطبيقSamsung Pay من البنك الأهلي الكويتي للمستخدمين خدمة دفع سهلة وآمنة، ويقدم حلاً سريعاً للدفع بدون تلامس. وسيواصل البنك تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، ودعم التحول نحو مستقبل غير نقدي.

