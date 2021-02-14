كندا: إدراج أول صندوق لـ «بيتكوين»

مال وأعمال

أعلنت السلطات الكندية أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري للبيتكوين في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

ومنحت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة بربوس اينفستمنتس انك. اعتبارا من الأسبوع المقبل تحت شعار بي تي سي سي.

وبعد هبوطها من أعلى مستوى على الإطلاق، عادت «بيتكوين» إلى الارتفاع مجدداً خلال تعاملات امس، حيث ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 1% إلى مستوى 47760 دولاراً. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 889.3 مليار دولار. وفي مذكرة بحثية حديثة، قال بنك «جي بي مورغان تشيس»، إن طلب العملاء على عملة «بيتكوين» لم يصل لمستوى ملحوظ حتى الآن، مشيراً إلى أن ذلك سيتغير في مرحلة ما.

وأوضح وفق شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أنه «إذا تطورت فئة الأصول بمرور الوقت ليتم استخدامها من قبل مديري الأصول ومستثمرين مختلفين، فسيتعين علينا المشاركة في ذلك».

