190 مليون دينار إيرادات «Ooredoo الجزائر»

مال وأعمال

انخفضت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 1 % الى 12.5 مليون عميل لسنة 2020 مقارنة بـ 12.6 مليون عميل لعام 2019. تأثرت الأعمال في الجزائر سلبا بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري والأسعار التنافسية الشديدة بالاضافة الى البيئة الاقتصادية غير الفعالة. ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات الى 190.0 مليون دينار كويتي لسنة 2020 مقارنة بـ 208.7 ملايين دينار كويتي لسنة 2019. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 62.6 مليون دينار كويتي لسنة 2020 بانخفاض من 72.4 مليون دينار كويتي لعام 2019. تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 5 % على أساس سنوي.

