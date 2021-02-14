593 مليون دينار إيرادات مجموعة «Ooredoo»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نتائجها المالية لسنة 2020 ان الايرادات بالدينار الكويتي تأثرت بانخفاض المبيعات في الكويت (مع الدعم المجاني الكبير للعملاء المحليين للباقات والخدمات) وانخفاض ايرادات Ooredoo الجزائر بشكل رئيسي بسبب ضعف البيئة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة بالاضافة الى الأسعار التنافسية وتأثير فيروس كورونا وما تبعه من قيود تجارية على جميع العمليات. ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات الموحدة بنسبة 6% لتصل الى 592.8 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 633.5 مليون دينار في عام 2019. وزادت «Ooredoo» ان صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بلغ 3.4 مليون دينار في لسنة 2020 مقارنة بـ 30.1 مليون دينار في سنة 2019 بسبب الانخفاض في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، كما بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 7 فلوس لسنة 2020 مقارنة بـ 60 فلساً للسهم الواحد في 2019. وقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً للسهم الواحد مع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 1 مارس 2021. وقالت «Ooredoo» ان الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء انخفض بنسبة 15% لتصل الى 196.9 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 232.6 مليون دينار في عام 2019 لافتة الى ان قاعدة العملاء الموحدة انخفضت بنسبة 5% لتصل الى 24.8 مليون في نهاية سنة 2020 مقارنة بـ 26.1 مليون لسنة 2019. وعلق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الادارة بالقول ان 2020 كانت سنة استثنائية من أوجه عديدة حيث كان لجائحة كورونا أثر عميق على أوجه حياتنا كافة. انصب تركيزنا خلال هذه الفترة على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا بالاضافة الى دعم وخدمة المجتمع الذي نعمل فيه. ولقد حظيت جهودنا وخدماتنا للمجتمع بالتقدير والثناء من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتية التي أشادت بالدور التطوعي الذي لعبه موظفو Ooredoo لدعم المجتمع طوال فترة الجائحة التي لا تزال تلقي بعبئها المرهق على الجميع.

وزاد قمنا خلال السنة بتسريع وتيرة التحول الرقمي، مركزين على توسيع قنوات استقطاب العملاء الرقمية وزيادة الخدمات الرقمية المتاحة لعملائنا، الأمر الذي ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في قاعدة المستخدمين الرقمية للشركة ودعم زيادة المبيعات من خلال تطبيق Ooredoo في الكويت، كما أدت استثماراتنا في التكنولوجيا وفي اثراء تجربة العملاء الى تمكيننا من المحافظة على قاعدة عملاء موحدة قوية تضم 24.8 مليون عميل في سنة 2020 مقارنة بـ 26.1 مليون في سنة 2019.

واشار الى ان أداءنا المالي في سنة 2020 تأثر بتباطؤ عجلة الاقتصاد نتيجة لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره والتي أدت الى تدهور أوضاع السوق في عدد من الدول التي نتواجد فيها. بلغ اجمالي الايرادات الموحدة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 593 مليون دينار في سنة 2020 متراجعا عن مستواه الذي بلغ 633 مليون دينار في السنة السابقة، هذا وقد حققنا تحسناَ في الايرادات مقارنة بالربع الثالث من سنة 2020 حيث ارتفعت من 148 مليون دينار في الربع الثالث من سنة 2020 الى 151 مليون دينار الربع الرابع من السنة، الأمر الذي يدل على بداية التعافي المحتمل، ولكن وبسبب حالة عدم اليقين المواكبة للمسيرة الكارثية للجائحة لا نزال متفائلين بحذر حيث لا زلنا نتبنى خطا متحفظة.

أثرت الضغوط التي تعرضت لها الايرادات على الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء وعلى صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حيث بلغا 197 مليون دينار و3 ملايين دينار، على التوالي.

وفي الكويت، واصلت الشركة تسريع تطبيق استراتيجيتها الرقمية الهادفة الى تمكين عملائنا من التمتع بتجربة تتسم بالسلاسة والكفاءة والى تعزيز نمو القاعدة الرقمية لعملائنا. وفي تونس، حققت الشركة زيادة في الايرادات بلغت 4% لتصل الى 128 مليون دينار على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الحالية.

وقد تأثرت نتائجنا في الجزائر بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي والمنافسة السعرية الشديدة وانخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 5% على أساس سنوي.

وفي فلسطين، ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 15% ليصل الى 11 مليون دينار في سنة 2020 مقارنة بالسنة السابقة، مستفيدا من تحسن مستوى كفاءة الشركة ومبادرات تحسين وضبط التكاليف.

أما في المالديف، فقد تأثر أداؤنا بتراجع قطاع السياحة الذي يسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا».

«Ooredoo الكويت»: زيادة 90 % في إيرادات المبيعات الرقمية

بلغت ايرادات Ooredoo الكويت لعام 2020 مبلغاً قدره 209.8 ملايين دينار مقارنة بـ 231.3 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 52.0 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 72.4 مليون دينار في العام 2019. وقد عرضت Ooredoo الكويت مزايا خاصة للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهودهم في مكافحة الجائحة بالاضافة الى 5 غيغابايت من البيانات المجانية يوميًا ومكالمات محلية غير محدودة لجميع عملائها خلالة أزمة COVID-19. كما شهدت Ooredoo الكويت زيادة مضاعفة في قاعدة المستخدمين للخدمات والمبيعات الرقمية مدعومة بتطبيق Ooredoo سهل الاستخدام.

منذ بداية أزمة كوفيد_19 لم تتوقف شركة Ooredoo الكويت عن دعم الجهات الحكومية، فقد قامت باهداء جميع العاملين من عملائها في الوزارات والهيئات والتي تتضمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط الجوية الكويتية انترنت خلال شهر مارس لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد قامت الشركة بتقديم خدمات الاتصالات وتسخير كافة امكانياتها للادارة العامة للدفاع المدني ولقطاع الجمعيات التعاونية في الكويت.

جعل كوفيد_19 الخدمات الرقمية والاجتماعات الافتراضية جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد اليومية، مما شجعهم على عدم مغادرة منازلهم حفاظاً على سلامتهم. اليوم، يعتمد ملايين الأشخاص على هذه التقنيات التكنولوجية للعمل والدراسة من المنزل وعن بعد، وحضور الاجتماعات الافتراضية، والتسوق عبر الانترنت والمزيد. لذلك، تعمل شركة Ooredoo الكويت باستمرار على تحسين منتجاتها وخدماتها وعروضها لخدمة المجتمع بشكل أفضل خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم أجمع. فقد طورت الشركة من تطبيقها My Ooredoo حيث أصبح العملاء قادرين على اتمام معظم العمليات عن طريق التطبيق دون الحاجة الى الخروج من المنزل.

كما أطلقت شركة Ooredoo الكويت منتج «شامل برو» والذي كان بمثابة خطوة كبيرة تضاف الى محفظة الشركة، حيث كسبوا أعداداً كبيرة من العملاء الجدد للمنتج في أول يومين من تاريخ اطلاقه. وطرحت الشركة خدمة ProPing، خدمة منصة الألعاب الأولى والرائدة بالكويت عبر الالياف الضوئية. فقد عملت الشركة على تطوير وتقديم خدمة ProPing عبر شبكة الجيل الخامس، حيث أصبحت الخدمة متوفرة وبضمانات تأكيدية ما تتيح للمستخدمين خط تواصل مباشر مع أكبر أنظمة ومواقع الألعاب العالمية.

تم تكريم شركة Ooredoo الكويت من قبل عدة جهات حيث حازت على العديد من الجوائز المرموقة مثل: جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت» عن برنامج «نجوم» في النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر Telecom Review Leaders’ Summit، وهو أكبر وأول حدث في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. كما حازت Ooredoo على جائزة «أفضل تطبيق» (هاتف محمول / جهاز لوحي) في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال افريقيا الرقمي للعام 2019 المرموق عن تطبيق MyOoredoo المبتكر. بالاضافة الى حصولها على جائزة برونزية عن فئتي «الاستجابة المؤسسية الأكثر قيمة» و«الأعمال والحكومة» خلال حفل جوائز الأعمال الدولية «ستيفي» 2020.

ويذكر بأن الشركة قد شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين الرقميين وايرادات المبيعات الرقمية بنسبة 90 %.

8.1 ملايين عميل في «Ooredoo تونس»

انخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس الى 8.1 ملايين عميل لسنة 2020. وارتفعت الايرادات بنسبة 4% لسنة 2020 لتصل الى 127.7 مليون دينار مقارنة بــ 123.1 مليون دينار لسنة 2019. كما انخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء الى 54.7 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 56.9 مليون دينار في سنة 2019 بسبب زيادة كلفة الفواتير والتحصيل ما يعكس تباطؤ الاقتصاد. 15 % زيادة في دخل «Ooredoo فلسطين» بلغت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين 1.3 مليون عميل لسنة 2020. وارتفعت الايرادات بنسبة 3% لتصل الى 31.2 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 30.2 مليون دينار لعام 2019. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 15% الى 10.5 ملايين دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 9.0 ملايين دينار لعام 2019 وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية.

34.3 مليون دينار إيرادات «Ooredoo المالديف»

سجلت Ooredoo المالديف انخفاضا في الايرادات بنسبة 15% لتصل الى 34.3 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 40.2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 17.0 مليون دينار لسنة 2020 مقارنة بـ 22.1 مليون دينار لعام 2019. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 349 ألف عميل.