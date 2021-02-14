«الإغلاق الكلي».. خيار وارد

الأولى

لم تستبعد مصادر صحية الاضطرار الى فرض اغلاق كلي في البلاد خلال فترة الاعياد الوطنية او الاسبوع الذي يسبقها، مؤكدة ان ذلك مرتبط بالمؤشر الوبائي في البلاد وزيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا وكذلك اشغال الاسرة في المستشفيات وأيضا زيادة اعداد الدخول لغرف العناية المركزة.

واشارت المصادر لـالنهار الى ان الاغلاق يشمل تعطيلاً كاملاً للعمل في البلاد والدوائر الحكومية والخاصة ومنع الخروج من المنازل الا للضرورة مع تقنين مشدد لتصاريح عدم التعرض التي كانت تصرف خلال الحظرين الكلي والجزئي خلال العام الماضي.

ونوهت الى خطورة الوضع الصحي في البلاد، مؤكدة ان اللجوء الى الاغلاق الكلي هو احد الحلول والمقترحات الموجودة لدى السلطات الصحية، مؤكدة انها لن تتوانى في رفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت: حتى هذه اللحظة اللجوء للحظر الجزئي هو الرأي المتسيد لدى السلطات الصحية لكن مراقبة الوضع الصحي في البلاد مع ازدياد الحالات قد يجبرها على طلب الاغلاق الكلي لمدة لن تتجاوز الأسبوع الواحد للحد من التجمعات التي تتسبب بها الاحتفالات والمسيرات بالأعياد الوطنية. وعن اجراءات الحجر المؤسسي للعائدين للبلاد قالت المصادر انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع بعض الفنادق وستكون الأسعار للغرفة الفردية من 120 الى 270 دينارا ومن 180 الى 330 للغرف المزدوجة.

الى ذلك اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان الارتفاع في معدل الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في البلاد يستدعي الحذر وعدم التهاون مناشدا الجميع التعاون مع المنظومة الصحية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الجائحة والالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على الوباء.

وقال السند خلال مؤتمر وزارة الصحة بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد ان نسبة الشفاء الى نسبة الاصابة في تناقص حيث بلغت نسبة الشفاء في اول الشهر الحالي 95?5 % بينما بلغت امس 93?6 % مشيرا الى انخفاض معدل الشفاء الى حالات الاصابة بنسبة 1?9 % خلال 11 يوما.

ولفت الى ان عدد حالات الاصابة منذ بداية الشهر بلغت 9188 حالة وبلغت حالات الشفاء 5419، ملاحظا ان تناقص نسبة الشفاء الى الاصابات يعود الى تسارع معدلات الاصابة بشكل مقلق.

ورأى ان ارتفاع حالات الاصابة يتبعه احتمال ارتفاع حالات دخول المستشفى والعناية المركزة قائلا: ان من اهم معايير تقييم الوضع الوبائي نسبة اشغال الأسرة في الأجنحة والعناية المركزة.