«الدَين العام».. سيمر

الأولى

الوضع الاقتصادي الخطير، يدفع لتوافق حكومي - نيابي إجباري، فأزمة السيولة تتفاقم، والوقت ينفد، حيث كشفت مصادر لـالنهار عن أن نواباً كُثر في مجلس الأمة بدأوا يدركون حجم الأزمة، متوقعة تمرير قانون الدين العام قريباً بتوافق من السلطتين، حيث إن هناك تفاهمات شفوية حول هذا التوجه. (طالع صـ6)

وأشارت المصادر إلى أن الحلول الحكومية الخاصة بتقليص حجم العجز، عبر توسيع مبادلة أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة لن تكفي وحدها لتغطية العجز المالي المزمن.

إلى ذلك، حذرت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث من أن الحكومة الكويتية مضطرة إلى العمل لدعم الموارد المالية للبلاد عن طريق كسر مأزق الاقتراض أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات، وكملاذٍ أخير، يمكن تخفيض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فعالية ذلك من حيث قدرته على تعزيز الاقتصاد.

وفي سياق متصل بالشأن الاقتصادي، كشف وزير المالية خليفة حمادة عن قيام رئيس لجنة التحفيز المالي والاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، بتقديم كتاب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2020 يفيد بأن اللجنة قدمت حلولها وتصوراتها إلى الحكومة بشأن آليات التحفيز الاقتصادي المطلوبة لمواجهة تداعيات كورونا، لافتاً، في رد منه على سؤال برلماني، إلى أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً منذ تشكيلها في الأول من أبريل 2020 وحتى أول يوليو من العام نفسه.

وأفاد حمادة أن صندوق النقد الدولي أشاد بالحرفية العالية لأداء بنك الكويت المركزي، موضحاً أن المركزي استخدم بحرفية عالية مختلف أدوات السياسة النقدية للمحافظة على جاذبية الدينار وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.`