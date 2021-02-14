التشكيل الحكومي الثلاثاء أو الأربعاء

الأولى

علمت النهار ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيعلن عن التشكيل الحكومي الجديد خلال يومي الثلاثاء أو الاربعاء المقبلين وأنه الآن في طور وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الوزاري الجديد.

من جانب آخر، لا يزال الغموض يكتنف موقف الحكومة بشأن تلبية الدعوة للطلب النيابي الى عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات قرارات الحكومة في مواجهة ازمة كورونا، وعلمت النهار ان عددا من النواب يعكفون على إعداد صحيفة استجواب جديدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فور ممارسة الحكومة الجديدة اعمالها استنادا الى مقولة سموه نعم وقعنا في أخطاء في التعامل مع كورونا وأنا المسؤول وذلك في لقائه مع رؤساء التحرير قبل عشرة أيام، وما يرون من سياسات حكومية غير مجدية تهدد المصلحة العامة.

من جهته، اكد رئيس اللجنة التعليمية د. حمد المطر ان اللجنة بدأت تحركات من اجل تسريع وصول حزمة الاقتراحات بقوانين الخاصة بمسألة حريات الرأي والتعبير والاعلام من اجل إنهائها لتكون على جدول اعمال المجلس لاقرارها بغض النظر عن موعد اعلان تشكيل الحكومة.

وقال لـ النهار نأمل الاسراع في التشكيل الوزاري وان تستجيب الحكومة لطلب النواب عقد جلسة خاصة في اسرع وقت ممكن لمناقشة تداعيات قرارات مواجهة أزمة كورونا. وقال رئيس اللجنة المالية احمد الحمد إنه من المقرر ان تناقش اللجنة اليوم مشروع قانون الحكومة بشأن الدين العام والبدائل المتاحة، موضحا ان الاجتماع يعقد بناء على طلب وزير المالية.

وعلق الحمد بقوله : نحن نريد تطمينات من الحكومة ولا نثق بادارتها للدين العام وكيف ستنفقه وآلية التسديد، لذلك طلبنا وجود الجهات المعنية كالبنك المركزي وهيئة الاستثمار، لان الثقة منزوعة من الحكومة بسبب الهدر المالي، وعليها الاتيان بحزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، لان الفساد بدأ يطغى ولا نرى محاسبة للفاسدين ولا نرى وجود الرجل المناسب في المكان المناسب في تعيينات القياديين والمناصب الاشرافية كما ترى شيوع الظلم في هذا الصدد.

ورحب الحمد بالنهج الجديد لرئيس الحكومة في مشاورة الكتل والمختصين قبيل تشكيل الحكومة وصياغة برنامج عملها، متمنيا ان تأتي حكومة قادرة على النهوض بالمرحلة الحالية، لافتا الى انه قد اخبر رئيس الحكومة بضرورة محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتنفيذ احكام الحبس عليهم اضافة الى النزاهة في تعيين القياديين وتعزيز الحريات اذ لا ينسجم ان تدعي الحكومة دعمها ديموقراطية الدولة ولديها سجناء رأي. من جهته، طالب النائب محمد المطير من كل وزير ان يصعد ويشرح دور وزارته في ازمة كورونا خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الجائحة، مشيرا الى ان الازمة ليست ازمة صحية فقط، بل هي ازمة اقتصادية واجتماعية وامنية واعلامية ورياضية وغذائية، وبالتالي ‏على كل وزير ان يكون جاهزا لشرح دور وزارته، ومن ثم يصعد رئيس الوزراء ليشرح لنا دوره القيادي التنسيقي في الازمة. من جانبه اكد النائب صالح المطيري وجوب الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشددا على ان الحجر المؤسسي للمواطنين القادمين من خارج البلاد وفرض رسوم عليهم مخالف للدستور وبالتالي من الواجب ان تتحمل الدولة الكلفة واستمرار العمل بتطبيق شلونك. بدوره دعا النائب خليل الصالح الى تعويض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال اننا نسعى لإقرار تشريع يحقق هذا الهدف، وسنستعجل منحهم فترة سماح 3 سنوات قبل تسديد القروض، بعد انتهاء فترة السماح الحالية.