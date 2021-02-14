لماذا تقسم الدولة المجتمع؟!

آراء

لقد نجحت الدولة في تقسيم المجتمع الى كتل قبلية وتجارية ودينية سياسية مقابل الولاء السياسي على حساب الولاء للوطن، ان ترك الدولة لتلك التنظيمات غير المعلنة وغير المرخصة دستوريا بالعمل رسمياً وعملياً في الحياة العامة في البلد مخالف للقانون والدستور، حيث صار لها تأثير سلبي على التنمية وتقدم البلد، ما أثر على المواطنين في سير حياتهم العامة ودفع بعضهم الى الانضمام الى تلك التنظيمات للحصول على امتيازات غير عادية توفرها الدولة لهم. فالمواطن محتار في اي اتجاه يسير، اما بالانضمام الى تلك التنظيمات والحصول على امتيازات وافضلية في التعيين في المراكز الرئيسة بالدولة وإما ان يكون مستقلا ويعتمد على نفسه من حيث قدراته الذاتية وفي هذه الحالة ليس له اي دعم او افضلية او أولوية في الدولة، فاحترام النفس والاستقلالية تفقدانه كثيراً من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الآخر، الذي ينضم الى تلك التنظيمات. وهذه تفرقة فاحشة بين نوعين من المواطنين، ومحيرة في الوقت نفسه. والسؤال المهم لماذا توفر الدولة تلك الامتيازات لتلك التنظيمات وهي ممنوعة قانوناً ودستوراً؟ واعضاؤها لم ولن يكون لهم ولاء للبلد بل هو ولاء دائم للعبة النظام السياسي، ما اخل بحياة المجتمع وتأخر التنمية المطلوبة للبلد. اما المواطنون المستقلون والذين لا يريدون الانضمام لتلك التنظيمات والاعتماد في حياتهم على قدراتهم الذاتية، وهم في معظمهم من التكنوقراط المتخصصين والمنتجين في حياتهم وولاؤهم لوطنهم ونظامهم وليس لتلك التنظيمات وهي مأساة حقيقية تحبط هؤلاء المواطنين المستقلين وهم كثر وهم ينتظرون الدولة ان تفكر في تغيير ذلك النهج المدمر لصالح مستقبل وتنمية البلد فما العمل؟ العمل المطلوب من الدولة أن توقف دعم تلك التنظيمات غير القانونية وان توقف اعطاء تلك التنظيمات الامتيازات غير العادية في الوظائف الحكومية والمعاملات العامة والاتجاه الى الحياد مع المواطنين في اعتلاء المناصب، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة والمساواة في تكافؤ الفرص والحياد في العمل التجاري واعطاء الجميع الحقوق بشفافية كاملة وحسب القانون، انه الطريق الصحيح للوصول الى الدولة المدنية الحديثة المستدامة. فمتى تعيد الدولة تفكيرها وتحترم الحقوق والواجبات للمواطن وتدفعه الى ان يكون منتجاً حقيقياً لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب؟ والله المستعان.

