هلا فبراير 2021

آراء

في العادة تخطط زوجتي وأبنائي في هذا الشهر، فنقوم بتزيين البيت وننسق جمعات الأهل ونستمع متعطشين الى الجديد من الأغاني الوطنية ونشاطات أخرى نشارك من خلالها فرحة الكويت، في هذا الشهر تتسابق المؤسسات والشركات الوطنية بتزيين الوطن ووضع بصمة في هذه الأفراح، ونشهد الاحتفالات على مستوى الأفراد والمجتمع والشركات وتكتظ الناس في هذه الجمعات والحفلات والمناسبات، بهذا الشهر تصبح الكويت هي الوجهة السياحية لأهل الخليج ونفرح مع كل انسان يفرح بفرحتنا.

فبراير 2021 من المؤكد سيختلف عن غيره، فقد جاء في وقت جائحة كورونا حيث تشهد تزايدا في الحالات ليزداد معها حرصنا على الصحة العامة والتقيد بواجباتنا تجاه مجتمعنا فنلتزم بالتباعد والغاء المناسبات والحفلات والقاعات والتوقف عن السفر الى أن يشاء الله وتعود الأمور الى طبيعتها، فسبحان الله مغير الأحوال.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

على هذا التحدي نحمد لله بأننا نعيش في الكويت والتي بذلت كل ما تستطيع لخلق أجواء الأمن والأمان، ولن تنقطع هذه العادة الجميلة لاننا لن نتوقف عن حب الكويت وفي فبراير 2021 سيشهد العالم مشاعرنا وفرحتنا عن بعد، وننقل المشاعر الجميلة بمنصات التواصل الاجتماعي، ونغني مع الأغاني الوطنية في البث التلفزيوني ومواقع النت، ونعبر عن حبنا للكويت من القلب الى القلب.

أقول للكويت كل عام وأنتِ بخير يا أجمل بلد وربي يديم عليك الأمن والأمان والرفاهية والسعادة، ويديم حب أهلكِ لكِ حباً يتغنى به كل صغير وكبير، «الكويت يا أحلى بلد».

