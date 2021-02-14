التهديد النووي

آراء

يبدو أن العالم على مشارف أزمة أخرى، مرتبطة بالتوجه الايراني لتخصيب اليورانيوم، حيث أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن ايران بدأت بانتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في اطار الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم عام 2015.

وقامت الوكالة الأممية ومقرها فيينا، «في 8 فبراير بالتحقق من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان» في وسط ايران. ومع أن هذا التطور ليس مفاجئا اذ سبق أن أعلنت ايران في منتصف يناير مضيها قدما في هذا التوجه، الا أنه يكتسي حساسية كبيرة لأن معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في انتاج أسلحة نووية.

وتصر ايران على أن برنامجها النووي سلمي، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 الى العكس.

وجاء في البيان أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أبلغ الدول الأعضاء أن ايران بدأت بانتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران انها تهدف الى «انتاج وقود» في اطار أنشطة البحث والتطوير.

وتعهدت طهران في الاتفاق النووي بأن تمتنع لمدة 15 عاما عن انتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن اجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)، أو صب فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آليا. لكن الاتفاق ينص أيضا على أنه يمكن السماح لايران بعد عشر سنوات باجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم «بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها» شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويشكل هذا التطور نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وفي العام التالي أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أن الاتفاق يسمح لها بذلك نظرا لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.

وفي 21 فبراير تنقضي مهلة حددها مجلس الشورى الايراني يمكن بعدها لطهران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية. ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لانقاذ الاتفاق النووي.

لا نعلم ما يخفيه مستقبل التوترات على انتاج الطاقة النووية، لكن الأكيد أن تأثير ذلك سيكون كارثيا على المنطقة ككل... والله من وراء القصد.

