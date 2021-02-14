آراء

المواطن يتحلطم، المواطن شنو يبي، المواطن بس يتشكى، المواطن طلباته كثيرة.

هذا ما يروج له حاليا لإظهار ان البلد خالٍ تمامًا من المشاكل والهموم والقضايا المهمة، وكل ما يثار هو أن طبيعة سلوك المواطن التحلطم.

عذراً يا صاحب الفكرة انتظر قليلًا ودعني اذكر لك من المتسبب واي نظرية متبعة أوصلتنا الى هذا الوضع.

(نظرية عادي)

كلمة عادي دمرت البلد وجعلت كرة الثلج تكبر ولا يهتم المسؤول بالمشكلة الصغيرة وتركها تكبر وتكبر حتى اصبحت قضية لا تحل إلا بمعجزة وعندما خرج من المنصب أجبرنا على ان نكتب له بيض الله وجهك دخلت نظيفا وطلعت نظيفا وبعد مماته الشارع او المسجد او المدرسة جاهزة للتسجيل باسمه، ليخلد التاريخ المصائب والقضايا التي وقعت بعهده.

قضايا يتساءل الصغير قبل الكبير لماذا لم تحل ونحن نشاهد كل أسبوع اجتماعات لمجلس الوزراء ويعقبها اجتماعات للمجلس الأعلى للتخطيط وبقية جهات الدولة، يقتنع الصغير ان الاجتماعات بروتوكولية فقط ولو كانت جادة لحلت اهم القضايا من عشرات السنين: (البدون، التعليم، الاسكان،

الاختلاسات، وغيرها) لم تحل بسبب عادي واستفاد المختلس والسارق من هذه النظرية، واستطاع السرقة في وضوح الشمس لمعرفته وإيمانه بان نظرية عادي هي العرف السائد وانها نهج وليست مجرد نظرية فقط.

وتطور الوضع إلى الوافدين واستطاعوا تدمير جليب الشيوخ وخيطان والمهبولة وغيرها بسبب علمهم وترجمة نظرية عادي من اللغة العربية إلى لغاتهم المختلفة واكتشافهم السر للإدارة ومعرفة التعامل معها.

وغزت النظرية جهات الدولة الصغيرة والكبيرة ولم يعد احد يهتم بالمشكلة الصغيرة بسبب عادي.

ومع الايام سوف تكبر ونحتفل بمشكلة جديدة كبيرة جدًا ولن نستطيع حلها.

الخلاصة:

الاقتصاد مهم جداً ولكن وجود اقتصاد من دون انسانية ما يسوى. اقتصاد من دون وطن ما يسوى. اقتصاد من دون أمن ما يسوى. اقتصاد من دون هيبة ما يسوى.

اليوم نار عادي وصلت للمواطن والمقيم غدًا لن ترحم أحدا!

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

