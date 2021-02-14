فن التسويق والإيحاءات

آراء

فن التسويق هو القدرة على اختيار العمليات التسويقية المناسبة وتنفيذها بأفضل شكل ممكن في سبيل الحفاظ على العملاء الحاليين للشركة وكسب عملاء جدد، والهدف من التسويق هو تحقيق النفع للمنتج، ويكون هذا النفع عبر تحقيق ربح مادي وذلك بكسب المزيد من العملاء ومنها زيادة المبيعات أو تحقيق المزيد من الانتشار للمنتج وعلامته التجارية، أو عبر نشر فكرة أو مفهوم ما بين الناس.

والتسويق له أنواع منها التسويق الإلكتروني وهذا النوع من التسويق له أساسيات منها على سبيل الذكر لا الحصر البراعة والمهارة وتعني هنا بأنه لا يهم الكم إنما الكيف، أي أن التسويق يحتاج إلى تفاعل المتابعين واهتمامهم ما يؤدي إلى الفوز بعدد كبير من الإعجابات، أما الإيحاءات فهي بمعناها تعمد استخدام مخيلة شخص ما أو استخدام استراتيجيات لإحداث تأثير ما حتى إن تم تفسيرها على أنها تلقائية.

ان هناك اعتبارات أخلاقية ومجتمعية تحتم على صاحب المنتج أن يراعيها، لأن طبيعة بعض المجتمعات تفرض حدودا على نوعية التسويق، أي أن يتم التسويق لمنتج بايحاء غير أخلاقي هذا بحد ذاته سقوط بنظر عين المجتمع، حتى لو تم تحقيق ربح مادي منه أو زيادة انتشار للعلامة التجارية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {استحيوا من الله حق الحياء}.

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يقول أبو تمام في الحياء

اذا لم تخش عاقبة الليالى

ولم تستح فاصنع ما تشاء

فلا والله ما فى العيش خير

ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

يعيش المرء ما استحيى بخير

ويبقى العود ما بقى اللحاء

