مسقط للبناء على قمة العُلا: التوتر وعدم اليقين أصبحا من الماضي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ان فترة التوتر وعدم اليقين بين دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت من الماضي بعد القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية.

وخلال مشاركته في ندوة نظمها «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة اميركية، ذكر البوسعيدي ان دول مجلس التعاون اعادت التأكيد على اهدافها المشتركة خلال القمة الخليجية.

وقال «من المهم جدا دعم وتقوية المؤسسات التي يمكن ان يكون لها دور في بناء السلام. ونحن في عُمان حريصون على ان نكون جزءا من هذه المؤسسات سواء على الصعيدين الدولي او الاقليمي».

وتابع «هنا يسرني ان اتحدث عن مجلس التعاون الخليجي. فقد كانت عمان حاضرة في القمة الخليجية الأخيرة بمدينة العلا السعودية، حيث جددنا التأكيد على الأهداف المشتركة لمجلس التعاون. ويمكنني القول ان فترة التوتر وعدم اليقين اصبحت خلفنا الآن».

وخلال كلمته ايضا، اشار البوسعيدي الى استعداد سلطنة عمان للمساعدة في انقاذ الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى العالمية، اذا طلب منها ذلك.

وكان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني، عقدا اجتماع الجمعة بمقر الوفد السعودي

واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في اروقة الأمم المتحدة.

واستعاد البلدان علاقاتهما ضمن مجلس التعاون الخليجي مطلع ديسمبر الماضي خلال «قمة العلا» التي كرست المصالحة الخليجية.

