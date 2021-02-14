الكاظمي: فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس انه عمل منذ رئاسته للحكومة على «بناء الدولة وليس اضعاف القوى السياسية». وفي كلمة خلال الاحتفالية بذكرى «يوم الشهيد» التي اقامها زعيم تيار «الحكمة» السيد عمار الحكيم. قال الكاظمي: «سنطبق الورقة الاصلاحية البيضاء لانقاذ العراق، ولكن البعض يضع العراقيل امام الحكومة».

وحول الانتخابات، شدد الكاظمي على انه يتعامل «بشفافية مع ملف الانتخابات»، واعتبر ان ثمة «فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات». وفي ملف متصل، اعلن رئيس وزراء العراق عن تحقيق «خطوات ايجابية في مكافحة الفساد»، معربا عن تمسكه «باستمرار عمل لجنة مكافحة الفساد».

من جهته دعا الحكيم الى وطنية عراقية عابرة للانتماء المذهبي. وقال ان «البعض يخاطبنا بأنكم شيعة، ويجب ان يكون ولاؤكم وخطابكم وعملكم لأبناء جلدتكم فحسب... وأقولها بصراحة وثقة: نحن نفخر بأننا من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) ونتشرف بذلك وفينا من ينتمي الى مذاهب وديانات اخرى».

وأكد الحكيم ان الهوية الشيعية «لا تصان وحقوقنا كمواطنين لا تستوفى الا بهويتنا الوطنية العراقية الجامعة التي نشترك فيها مع غيرنا من شركاء الوطن، وهذا حال جميع المكونات في البلاد». وعد الحكيم ان «التشيع والطائفة سيحظيان بالأمان يوم يكون الوطن آمناً وموحداً، والدولة قوية ومستقرة، فالدولة للجميع والتشيع والتسنن لأهله بكل حرية واحترام» مبيناً ان «المسلمين والشيعة في العراق وفي المنطقة العربية وفي كل مكان سيتمسكون بخيار الدولة والمواطنة وسيستوفون حقوقهم في ظل دولهم لا بمعزل عنها، كما الحال في بقية الطوائف والمكونات، فهم جزء رئيسي وأصيل من اوطانهم وعليهم ان يشاركوا في صنع القرار بوصفهم بُناة دولة وأمة، لا بوصفهم ابناء طائفة منعزلة او منغلقة او مرتبطة بخارج الحدود».

وأكد الحكيم ان «صفحة التهميش والاقصاء والاستبداد قد انطوت، وعلينا جميعاً كعراقيين ان نبدأ مشواراً مختلفاً يؤسس لغد مشرق ومستقبل افضل».

الى ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح «نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية، ووضع عقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب» وأكد صالح انه «لا امن للمنطقة من دون استقرار العراق»، موضحا ان البلاد بحاجة الى «اصلاح شامل وبنيوي».

من جهته اعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد العراقي، ان «الوقت قد حان لدعم القوى الوطنية لاخراج العراق من محنته، وتحقيق مشروع الاصلاح المتمثل بالتخلص من بقايا الارهاب والفساد، وتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح، ومنع السلاح المنفلت لضمان ‏أمن المواطنين والعملية السياسية وعدم تدخله في نتائج الانتخابات، وحصر قوته بيد الدولة ‏لمواجهة الارهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية». وقال ان «مجلس النواب رفض جميع الاستقطاعات المطروحة في مشروع الموازنة من المواطن».

