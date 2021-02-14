مقتل 21 «داعشياً» بعملية انتحارية «صديقة»

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بغداد - الوكالات: اعلنت قيادة عمليات سامراء، امس عن مقتل 21 عنصرا من تنظيم «داعش» الارهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق. وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان، ان 21 عنصرا من «داعش»، قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في احدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح ان الانتحاري، وقبل مغادرته احدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت «الزمور» في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا ان الزر مرتبط بشحنة التفجير، ما ادى الى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية، قد اعلنت، خلال الأسبوعين الماضيين، اطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب «والي داعش» في العراق، و«المسؤول العسكري»، في اطار عمليات «ثأر الشهداء» التي جاءت رداً على هجوم ساحة الطيران.

