بريطانيا تزوِّد لبنان «الجائع» بـ 100 مدرعة!

عربيات ودوليات

لندن - بيروت - الوكالات: اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس عن وصول 100 عربة مدرعة الى لبنان من نوع «لاند روفر»، بالاضافة الى طاقم افراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها في وقت قالت مصادر ان ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد لا يحصلون على تعويضات اذا ثبت ان الحادث كان «عملا ارهابيا». A

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على حسابها في تويتر «وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة الى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها» وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية ان تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف الى «الدفاع عن حدوده مع سورية».

وأشارت الوزارة الى ان المدرعات من شأنها تعزيز فرص «منع الارهابيين من الدخول الى اوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود».

ويعيش لبنان على وقع اضطرابات سياسية منذ اندلاع الاحتجاجات فيه على نحو واسع في اكتوبر 2019، التي ادت الى اطاحة حكومة سعد الحريري حينها، ومن بعدها حكومة حسان دياب. وتفاقمت ازمة لبنان مع دخول فيروس «كورونا» الى البلاد مطلع 2020، تلاها الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 اغسطس من العام نفسه، وما خلفه من مقتل اكثر من 200 شخص، وتشريد الآلاف.

ولا يزال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سع الحريري يجري مشاورات منذ اشهر من اجل تشكيل حكومة جديدة تنقذ البلاد من العراقيل المعيشية التي يشهدها لبنان من نحو سنتين.

الا ان الحريري يواجه عقبات في تشكيل الحكومة وسط خلافات مستعصية بين الفرقاء السياسيين في البلاد، الأمر الذي لا يزال يعطل مساعدات دولية عدة كانت مقررة.

وقال الحريري، الجمعة، انه لم يتم احراز اي تقدم في محادثات تشكيل الحكومة بعد اشهر من المشاحنات السياسية. وقال الحريري للصحافيين بعد اول لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ اسابيع، انه لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة.

على صعيد اخر شكك ايلي طربيه، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، في مصير تعويضات انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً انه اذا تبين ان الحادث ارهابي، ستتوقف شركات التأمين عن صرف هذه التعويضات.

وقدر طربيه قيمة التعويضات بنحو مليار و100 مليون دولار من اصل حجم الخسائر الكامل الذي يقدر بـ7 مليارات دولار، بعدما طالت الأضرار الناجمة عن انفجار 4 اغسطس 2020 نحو 62 الف وحدة سكنية و20 الف مؤسسة تجارية، وأسفر عن مقتل اكثر من 200 شخص واصابة 6500 آخرين بجروح.

ولتظهر اي نتائج ملموسة في التحقيقات وفسر طربيه عدم تقديم التعويضات للمتضررين من الانفجار حتى الان بأن «95%من شركات التأمين في لبنان تتعامل مع شركات اعادة التأمين العالمية التي تتبع نظاماً وقانوناً محددا في الدفع عن التعويضات، بحيث انها لا تقدم اي مبالغ من الأموال قبل معرفة على الأقل الأسباب الأولية للحادث». وأكد طربيه:»اذا تبين ان الانفجار ناجم عن عمل ارهابي، فان اكثر من 50% من الشركات لن تدفع اي تعويضات، لأن معظم العقود لا تشمل الحوادث الناتجة عن عمل ارهابي او ما يعرف بوثائق التأمين ضد الارهاب».

