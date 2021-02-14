كريم خان مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية

عربيات ودوليات

اُنتخب الحقوقي البريطاني كريم خان، الجمعة، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا، التي فرضت عليها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات، بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب اميركية مفترضة في افغانستان.

وفاز خان (50 عاما)، الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» الارهابي التكفيري، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، اي بعشر دول اكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.

وفاز خان، الذي يبدأ ولاية مدتها تسع سنوات في 16 يونيو، بالمنصب في اقتراع سري، متغلبا على ثلاثة مرشحين آخرين.

وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي، والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم العدوان.

واشتهر المحامي البريطاني بقيادة فريق الأمم المتحدة الخاص للتحقيق في جرائم تنظيم داعش في العراق.

وعمل خان، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاما، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريبا، حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع.

واحتدم التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.

وكانت ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضت العام الماضي عقوبات على اعضاء بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في افغانستان، بما يشمل القوات الأميركية. والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال الشهر الماضي، ان ادارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ستراجع العقوبات التي فُرضت على مسؤولين في المحكمة.

وقالت المحكمة في الأسبوع الماضي انها تتمتع بالولاية القضائية لنظر قضايا جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما قد يفضي الى تحقيق تعارضه بشدة اسرائيل، وهي ايضا ليست عضوا بالمحكمة، والولايات المتحدة.

وقد يكون من بين اول قرارات خان امكانية المضي قدما في اجراء تحقيق كامل بشأن الأراضي الفلسطينية، حيث قالت بنسودا ان هناك اساسا منطقيا لاستنتاج ان جرائم حرب ارتكبت على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية.

