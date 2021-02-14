400 ألف طفل يمني يواجهون خطر «الموت جوعاً»

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عواصم - الوكالات: اسفرت المعارك في شمال اليمن عن مقتل واصابة العشرات، وفق ما اعلن مصدر حكومي بينما وجهت وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذيرات من ان 400 الف طفل يواجهون خطر الموت هذا العام جراء شح الغذاء.

واستأنف الحوثيون هجومهم للسيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، والتي تعد آخر معقل للحكومة في الشمال. وأفاد مصدر حكومي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، متحدثا عن اطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه مأرب وقصف جوي نفذه التحالف العسكري الذي تقوده الرياض استهدف مواقع تابعة للحوثيين. وأشار الى ان معظم الضحايا من الحوثيين الذين قتلوا نتيجة الغارات الجوية.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 % من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات بشكل ما.

يأتي ارتفاع منسوب العنف في وقت اعلنت واشنطن انها ستشطب الحوثيين من قائمتها للمجموعات الارهابية الثلاثاء المقبل، ملغية بذلك عقوبات فرضت في عهد ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأفاد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن «يهدف هذا الالغاء الى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية (ايصال) المساعدات لمن يعانون اساسا مما تم وصفها بأسوأ ازمة انسانية في العالم». وأضاف ان «الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها».

وبينما تهدف الخطوة الأميركية الى اعادة اطلاق عملية السلام، قال بلينكن ان بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.

وجاء بيان بلينكن بعد ساعات من تحذير وكالات تابعة للأمم المتحدة من ان 400 الف طفل تحت سن الخامسة يواجهون خطر الموت جراء سوء التغذية الحاد في 2021، في زيادة بنسبة 22 % عن العام 2020.وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان مشترك ان «هذه الأعداد تشكل نداء استغاثة آخر من اليمن، حيث كل طفل يعاني سوء التغذية يؤشر الى وجود عائلة تكافح من اجل البقاء». وأشار الى ان «الأزمة في اليمن مزيج سام من النزاع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل لتقديم المساعدات التي قد تنقذ حياة اشخاص وسط حاجة ملحة اليها». وتوقعت الوكالات الأممية ان تعاني نحو 1,2 مليون امرأة حامل او مرضعة سوء التغذية الحاد في 2021. وحذرت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور من انه «مع كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال. المنظمات الانسانية بحاجة ماسة الى موارد يمكن توقعها والى الوصول بدون عوائق الى السكان على الأرض».

وأفادت مصادر عسكرية ان تحالف دعم الشرعية نفذ عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين قرب مأرب، ادت لتدمير ثماني مركبات ما ادى الى مقتل جميع من كانوا يستقلونها.

وتقع مأرب على بعد نحو 120 كيلومترا شرق صنعاء.

