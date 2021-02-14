الحكومة: لا مساس بأموال المودعين في البنوك

عربيات ودوليات

اهتمت وسائل الاعلام المصرية امس باعلان الحكومة عدم المساس بأرصدة عملاء البنوك، والاستعدادات للعودة الى الدراسة.

ونقلت صحيفة «الوفد» عن بيان توضيحي للحكومة امس نفيه القاطع لما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الادارية الجديدة.

وشدد البيان على ان حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي اموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها او المساس بها تحت اي مسمى طبقا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

كذلك نفت شركة العاصمة الادارية الجديدة، تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت ان تمويل جميع المشروعات يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على ايرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في ايجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه انفاقها لتمويل عمليات الانشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وأضافت الشركة ان نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الادارية الجديدة تتراوح من 65% الى70%، فيما تجاوزت نسبة الانجاز 90% ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الادارية على مساحة 40 الف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها10 احياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.

صحيفة «الأهرام» تابعت تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

واطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفين الهندسيين بمواقع العمل، موجهاً بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

