صقور الجمهوريين يتخلون عن ترامب.. وهايلي: لقد انحدر كثيراً

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واشنطن - الوكالات: رأت السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي ان دونالد ترامب لن يكون قادراً على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، مضيفة ان الجمهوريين اخطأوا في دعم حملته لابطال نتائج الاقتراع الرئاسي الأخير.

وقالت لمجلة «بوليتيكو» انها «شديدة الانزعاج» مما حدث لترامب منذ هزيمته الانتخابية امام جو بايدن. وكانت من بين اشد مؤيدي ترامب الذي يواجه حالياً محاكمة في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على التمرد. وأضافت هايلي التي شغلت منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة بين 2017 و2018، «لن يترشح لمنصب فيدرالي مرة اخرى».

واستبعدت حاكمة ساوث كارولاينا السابقة ان يرشح ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 بهدف الثأر. وقالت «لا اعتقد انه سيكون في الصورة»، مضيفة «لا اعتقد انه يستطيع، لقد انحدر كثيراً».

كما انتقدت هايلي الحزب الجمهوري لدعمه حملة ترامب لابطال نتائج الانتخابات، والتي ادت الى اعتداء انصاره المروع في 6 يناير على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقالت «علينا الاقرار بأنه خذلنا». وأضافت انه «سار في طريق ما كان عليه ان يسلكه، وما كان علينا اتباعه فيه، وما كان علينا الاصغاء اليه ولا يمكننا ترك ذلك يتكرر».

وكشفت هايلي لـ«بوليتيكو» انها تفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، موضحة انها لم تتحدث الى ترامب منذ 6 يناير. ورأت ان مؤيدي الرئيس السابق الذين صدقوا مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات والذين يلقون باللائمة على اليسار في اعتداء الكابيتول، بحاجة الى اعادة تأهيل.

