بايدن يلغي «عار ترامب الوطني» ضد المهاجرين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: سيُسمح لطالبي اللجوء الذين اجبروا على الانتظار في المكسيك ريثما تبت السلطات الأميركية في طلباتهم، بدخول الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع القادم حسبما اعلنت ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان بايدن طلب من وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق هذا الشهر اتخاذ خطوات لانهاء برنامج «ابقوا في المكسيك» المثير للجدل والذي وضعه سلفه دونالد ترامب.

وأعيد في اطار البرنامج عشرات الالاف من طالبي اللجوء غير المكسيكيين وغالبيتهم من اميركا الوسطى، الى الحدود بانتظار دارسة طلباتهم للجوء ما تسبب بأزمة انسانية في المنطقة فاقمتها جائحة «كوفيد-19».

وكان البرنامج جزءا من سياسات ترامب المتشددة لوقف الهجرة غير الشرعية والتي عرفت بها ادارته وتتضمن مساع لبناء جدار حدودي، واجراءات ادت الى فصل اولاد عن آلاف العائلات المهاجرة. بعد تسلم بايدن مهامه في 20 يناير، اعلنت ادارته عزمها على الغاء التدابير الأكثر اثارة للجدل، وانشاء فريق عمل لجمع شمل العائلات التي فصلت في اطار السياسات التي وصفتها ادارته بـ«العار الوطني».

وأعلنت الوكالة في بيان انه «اعتبارا من 19 فبراير، تبدأ وزارة الأمن الداخلي المرحلة الأولى من برنامجها لاستئناف مسار مؤمن ومنظم على الحدود الجنوبية الغربية». ويتم النظر حاليا في طلبات لجوء 35 الف شخص تقريبا. وسيخضع مقدمو الطلبات لفحوص «كوفيد»، بحسب مسؤول في وزارة الأمن الداخلي طلب عدم الكشف عن اسمه.

وأعيد 70 الف طالب لجوء على الأقل الى المكسيك، في اطار تلك السياسة منذ يناير 2019 عندما بدأ تطبيق البرنامج، ولغاية ديسمبر 2020، بحسب منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» غير الحكومية. وأكدت السلطات الأميركية انها تعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية ومنظمات دولية وجمعيات غير حكومية عند الحدود.

وشدد وزير الداخلية الأميركي اليخاندرو مايوركاس وهو اول اميركي من اصل لاتيني يتولى هذا المنصب، على ان واشنطن مصممة على «بناء نظام هجرة آمن ومنظم وانساني». وقال في بيان ان «التدابير الأخيرة هي مرحلة جديدة في التزامنا اصلاح سياسات الهجرة التي لا تتوافق مع قيم امتنا».

