ليفربول انهار في 5 دقائق أمام ليستر

دوليه

انهار ليفربول في 5 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 مساء امس، في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، لتزداد معاناة «الريدز» في المسابقة.

ودون النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينو، لكن الثعالب أمطروا شباك البرازيلي أليسون بثلاثية في ظرف 5 دقائق، تناوب على تسجيلها؛ جيمس ماديسون 80، والنجم جيمي فاردي 82 وهارفي بارنيس 85.

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب وذلك لأول مرة منذ نوفمبر من عام 2014.

وصار رصيد ليستر 46 نقطة وانتزع المركز الثاني من مان يونايتد (45 نقطة) الذي يلعب اليوم ضد وست بروميتش ألبيون.

أما ليفربول فتوقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الرابع وهو معرض لخسارة هذا المركز إذا ما فاز تشلسي الخامس (39 نقطة) على نيوكاسل غداً في المرحلة عينها.

من جانب آخر، انضم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول رابع ترتيب الدوري الإنكليزي إلى قائمة المصابين في النادي. وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب: «(فابينيو) لن يكون متوفراً»، مشيراً إلى أنّه: «يعاني مجدداً من إصابة عضلية صغيرة». وتحوم الشكوك حول مشاركة ابن الـ27 عاماً أمام لايبزيغ الألماني بعد غد في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة.

وضمن السياق ذاته، أكّد كلوب أنّ مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وانتكست آمال ليفربول بالدفاع عن لقبه بطلاً في ظلّ تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ومعاناته من الناحية الدفاعية بعد إصابة قلبي الدفاع الأساسيين الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، إضافة إلى جويل ماتيب ما دفع كلوب بالاستعانة بلاعبي الوسط فابينيو والقائد جوردان هندرسون في الدفاع لسد الثغرات.

ومن المرجح أن يحصل الوافدان الجديدان التركي أوزان كاباك القادم على سبيل الإعارة من شالكه الألماني وبن ديفيس على فرصتهما في الفترة المقبلة. وكان فابينيو لعب دوراً مهماً في فوز ليفربول بلقب الدوري بعد 30 عاما من العجاف.

