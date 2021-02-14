استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو

دوليه

استقال رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري أول من أمس، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق ضد النساء. وقال موري في اجتماع لمجلس طوكيو 2020 والمجلس التنفيذي عُقد لمناقشة تصريحاته: «تسببت تصريحاتي غير اللائقة بالكثير من الفوضى... أتمنى أن أستقيل من منصب الرئيس اعتباراً من اليوم».

وتابع: «الأهم أن تُقام الالعاب الأولمبية بدءاً من يوليو، لا يجب أن تصبح القضية أن يكون تواجدي هو العائق لفعل ذلك». ويحوم الشك حول هوية الشخص الذي سيخلف موري في منصبه الرفيع، علماً أنّ الأخير كان اختار شخصية رياضية سابقة وإدارية معروفة لخلافته هو سابورو كوابوتشي (84 عاماً).

وبدا أنّ عملية تبادل السلطة باتت محسومة، حيث أجرى كوابوتشي لاعب كرة القدم السابق العديد من المقابلات لوسائل إعلام محلية تحدث خلالها عن الخطط التي يريد بداية تنفيذها في عمله الجديد. لكن سرعان ما تصاعدت الأصوات المعارضة لهذا الاختيار، منددة بهيمنة موري على ما يحصل وإمساكه بزمام الأمور بالرغم من استقالته. وأفادت صحيفة «أساهي شيمبون» أول من امس صباحاً أنّه «داخل اللجنة المنظمة، هناك بعض الأصوات التي تعبر عن قلقها». وتصدرت التصحريات والتغريدات المعارضة لتعيين كوابوتشي موقع «تويتر» في اليابان، في وقت أصرت وزيرة الدولة لدورة طوكيو الأولمبية سايكو هاشيموتو بأنّه «لم يتم حسم أي شيء». وتأتي استقالة موري (83 عاماً) بعد أسبوع من إثارته لحفيظة الكثيرين ودفع بمئات المتطوعين إلى الانسحاب بعدما قال إنّ النساء يتحدثن كثيراً في الاجتماعات.

