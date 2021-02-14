مدفيديف يتقدم في «أستراليا المفتوحة»

دوليه

أهدر الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا تقدمه بمجموعتين ثم حقق فوزه الأول بعد خمس مجموعات في مسيرته، أمام الصربي فيليب كراينوفيتش، أمس في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في التنس.

واقيمت مباريات امس بغياب الجماهير بعد قرار السلطات المحلية إكمال البطولة دون متفرجين لخمسة أيام على الاقل، بسبب تدابير الاغلاق الجديدة في ملبورن خشية من تفشي فيروس كورونا. وكان مدفيديف (25 عاما) قد خسر محاولاته الست الأولى في مباريات خاضها من خمس مجموعات في البطولات الكبرى. وهذه المرة، تفوّق على كراينوفيتش (33) 6-3 و6-3 و4-6 و3-6 و6-0 في أكثر من ثلاث ساعات.

وتابع الروسي انطلاقته القوية في أول مجموعتين، بعد تتويجه ببطولة باريس للماسترز ثم الماسترز الختامية للموسم الماضي.

لكن الصربي أحرز المجموعتين الثالثة والرابعة فيما كان مدفيديف متألما من ردفه الايسر ومتوجها بكلمات قاسية لمدربه الفرنسي جيل سيرفارا الذي ترك المدرجات فيما كان لاعبه يتجه لخسارة المجموعة الرابعة. وقال مدفيديف «في المجموعة الثالثة كنت متوترا قليلا، وهو رفع من مستواه قليلا. قدم اداء رائعا في المجموعة الرابعة».

وفيما حقق الروسي فوزه السابع عشر تواليا، يلاقي في الدور الرابع الأميركي المتواضع ماكنزي ماكدونالد المصنف 192 عالميا. وبعد مباراة ماراثونية في الدور الثاني، تخلص اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا والذي بلغ المربع الاخير في ملبورن عام 2019، من زميله في التمارين خلال فترة الحجر السويدي ميكايل إيمر 6-4 و6-1 و6-1 في ساعة ونصف فقط..وعلى غراره، كان مشوار الروسي أندري روبليف المصنف سابعا سهلا، فتخطى الاسباني فيليسيانو لوبيس 7-5 و6-2 و6-3، ليلاقي النروجي الشاب كاسبر رود الذي بلغ الدور الرابع للمرة الاولى.

ولدى السيدات، كانت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة أبرز الضحايا بسقوطها أمام مواطنتها كارولينا موتشوفا 5-7 و5-7. وتلاقي موتشوفا في الدور الرابع البلجيكية إليز مرتنس الثامنة عشرة والفائزة بسهولة على السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة 6-2 و6-1.

كما كانت طريق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا معبدة نحو الدور الرابع، بعد فوز المصنفة خامسة على الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا السادسة والعشرين 6-4 و6-0. وضربت سفيتولينا موعدا في الدور الرابع مع الاميركية جيسيكا بيغولا (26 عاما) التي أطاحت الفرنسية كريستيان ملادينوفيتش 6-2 و6-1، وبلغت الدور الرابع للمرة الاولى في مشاركاتها في البطولات الكبرى.

