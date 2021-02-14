يوتا جاز تفوق على ميلووكي مجدداً

دوليه

سجّل كل من لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير وجو إينغلز 27 نقطة، ليتابع يوتا جاز موسمه الرائع ويتفوّق على المرشح القوي ميلووكي باكس 129-115، أول من أمس في دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين.

وللمرة الاولى في تاريخ الفريق، سجل أربعة لاعبين 25 نقطة أو اكثر في المباراة، فاضاف الجناح دونوفان ميتشل 26 نقطة والبديل جوردان كلاركسون 25. أمام جماهير محدّدة بأربعة آلاف شخص على ملعب «فيفينت سمار هوم أرينا»، بسبب بروتوكول فيروس كورونا، حقق جاز فوزه السادس تواليا والسابع عشر في 18 مباراة.

وقال ميتشل «لا يهمّ من يسجّل، سنخرج ونلعب بالطريقة المناسبة». واضاف لاعب الارتكاز غوبير 12 تمريرة حاسمة و4 صدات، ليحقق يوتا فوزه الثاني على ميلووكي هذا الموسم وبفارق أكثر من عشر نقاط. ولدى الخاسر، سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة و15 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يجنّب فريقه خسارته الثانية تواليا. ووسّع جاز الفارق في الربع الثاني الذي حسمه 34-21، ثم زرع 13 ثلاثية من 24 محاولة في الشوط الاول.

ورفع جاز رصيده في صدارة المنطقة الغربية والدوري إلى 21 فوزا مقابل 5 خسارات، بفارق خسارة عن لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب والذي حقق فوزه السابع تواليا على حساب ضيفه ممفيس غريزليز 115-105.

وضرب الثنائي النجم ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بقوّة، فسجّل الأول 28 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة والثاني 35 نقطة و9 متابعات. وللمرّة الاولى في أربع مباريات، تفادى ليكرز خوض وقت اضافي، لكنه احتاج الى قلب تأخره بعشرين نقطة في الشوط الاول وذلك للمباراة الثانية تواليا.

وقال جيمس «يجب أن نجد حلا لذلك، لا يجب أن نتأخر في الشوط الاول. لا يمكننا فعل ذلك أمام فرق جيدة. ان تتخلف 2-22 ليس مكوّنا جيدا لفريق بطولة، لكننا وجدنا طريقا للعودة».

