لايبزيغ جاهز لليفربول

دوليه

استعد لايبزيغ لمواجهة بعد غد ضد ليفربول الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 2-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة 21 من الدوري الألماني.

وكان لايبزيغ يمني النفس بأن يعود بعد غد الى ملعبه «ريد بول أرينا» لمواجهة ليفربول، لكنه سيضطر الى السفر لبودابست من أجل خوض مباراة الذهاب المحتسبة على أرضه بسبب قيود السفر التي تفرضها ألمانيا على الوافدين اليها ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتحظر ألمانيا حتى 17 فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وايرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب افريقيا، وهو ما عرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب «ريد بول أرينا».

وبانتظار السفر الى بودابست حيث يأمل لايبزيغ تكرار انجاز الموسم الماضي حيث واصل طريقه حتى نصف النهائي في ثاني مشاركة له فقط في البطولة، حقق فريق المدرب يوليان ناغلسمان المطلوب منه محليا وعزز مركزه الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر وست عن فولفسبوغ الثالث، وذلك قبل مباراتي الأخيرين مع أرمينيا بليفيلد الاثنين وبوروسيا مونشنغلادباخ الأحد تواليا.

وحسم لايبزيغ الفوز الثالث له هذا الموسم على أوغسبورغ الذي خسر أمام منافسه على أرضه ذهابا 0-2 ثم في الدور الثاني لمسابقة الكأس 0-3 أواخر 2020، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفي الاسباني داني أولمو من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي نوردي موكييل (38)، ومواطن الأخير كريستوفر نكونكو بتمريرة من الدنماركي يوسف بولسن (43).

وحافظ رجال ناغلسمان على تقدمهم بهدفين حتى الدقيقة 77 حين عاد أوغسبورغ الى الأجواء بفضل ركلة جزاء انتزعها الدنماركي مادس بيدرسن من الفرنسي ابراهيما كوناتيه ونفذها دانيال كاليغيوري بنجاح، الا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الثالثة تواليا والحادية عشرة هذا الموسم.

