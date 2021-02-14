مهمة صعبة لإنتر أمام لاتسيو

دوليه

يواجه انتر الوصيف مهمة صعبة على ملعبه أمام لاتسيو اليوم في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي. وتأتي هذه المباراة قبل أسبوع واحد من مواجهة ديربي ميلانو المرتقبة التي تجمع الأسبوع المقبل انتر بمضيفه ميلان المتصدر.

ويتأخر انتر بفارق نقطتين فقط عن ميلان المتصدر.

وودع انتر كأس ايطاليا بخسارته على يد يوفنتوس في المربع الذهبي بعدما أطاح بميلان من ربع النهائي، ليصبح لقب الدوري الايطالي هو الأمل الوحيد للفريق من أجل انقاذ موسمه من الفشل. وقال أنطونيو كونتي مدرب انتر عقب الخروج من الكأس: «نحاول العمل بأقصى ما في وسعنا ودائما نتطلع لذلك، كنا نود تقديم مسيرة جيدة في دوري أبطال أوروبا وقد خرجنا للعام الثاني على التوالي من المربع الذهبي لكأس ايطاليا». وأضاف: «سنواصل العمل لمحاولة الوصول الى ما نصبو اليه، لكننا لم نصل بعد، الشيء المهم هو أن انتر استعاد المصداقية، وبدأ يزرع الخوف في نفوس الخصوم مجددا».

ويمتلك انتر أقوى خط هجوم في الموسم الحالي بتسجيله 51 هدفا، رغم أن روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز سجلا ثلاثة وخمسة أهداف فقط على الترتيب في آخر ثماني مباريات. وأحرز تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات، ليتساوى في رصيد الأهداف مع لوكاكو والسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان برصيد 14 هدفا، في الوقت الذي يتصدر فيه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا.

وقال ايموبيلي بعد الفوز على كالياري في الجولة الأخيرة: «نشعر بالثقة، التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا استنزف من طاقتنا الذهنية والجسدية، لكننا استأنفنا نشاطنا بستة انتصارات متتالية في الدوري الايطالي، وسنخوض مواجهة انتر بعزيمة».

وأزاح لاتسيو فريق نابولي عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام جنوا المتواضع بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة بجانب خروجه من المربع الذهبي لكأس ايطاليا بخسارته أمام أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف.

